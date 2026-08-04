微信官方回应能否出临时好友功能：有三项功能不必加好友也能使用

IT之家 8 月 4 日消息，微信官方今日发文，回应前段时间登上微博热搜的“能否出一个临时好友功能”话题。

IT之家从“微信派”公众号了解到，微信官方对此回应称：“好友位很宝贵。有些小事，不一定非要加个微信好友。”

同时，官方在文章中给出了几个不加好友也能用的微信功能，IT之家附详情如下：

临时传照片 / 文件：

点击「扫一扫-我的二维码-面对面收照片和文件」，就能直接扫码传照片或文件，不用加好友，也不耗流量，传完即走。

临时转点钱：

朋友就在身边的时候，点击「扫一扫-我的二维码-面对面收红包」。扫码，到账，两清。

朋友不在身边的时候，点击「右上角“+”-收付款」，选择「向银行卡或手机号转账」。省去再来一道加微信的环节。

临时碰个头：

线下临时需要拉个沟通群的话，直接点击「右上角“+”-添加好友-面对面建群」约定一个 4 位数字密码，当场聚首。聊完散伙，通讯录依然干净。

微信官方最后表示，用微信，不一定非要加微信。用完“一拍两散”，也是一种“皆大欢喜”。

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