三星 Galaxy Z Fold8 系列手机韩国预售达 144 万台，破 Galaxy 史上最高纪录

IT之家 8 月 4 日消息，据韩媒 Businessplus 报道，三星电子宣布，Galaxy Z Fold8 系列手机在韩国预售达 144 万台，打破了 Galaxy 史上最高预售纪录。

报道提到，这是三星 Galaxy 有史以来最高的售前表现，远超去年 Galaxy Z fold7 系列的 104 万台，同时还超过了历史上最高成绩的 Galaxy Note 10 系列手机（138 万台）。

采用新外形的 Galaxy Z Fold8 的受欢迎程度最高，约占总销量的 70%。这意味着，单 Galaxy Z Fold8 阔折叠手机的预售量就达到了百万台。

据IT之家此前报道，该机配备一块 5.5 英寸外屏和一块 7.6 英寸内折叠屏，两块屏幕均采用 Dynamic AMOLED 2X 面板，支持 1Hz 至 120Hz 自适应刷新率，并兼容 HDR10、HDR10+ 和 HLG 显示标准。

三星 Galaxy Z Fold8 后置双摄系统，包括一颗支持光学防抖（OIS）、F1.8 光圈的 5000 万像素主摄，以及一颗 5000 万像素超广角镜头（F1.9 光圈）。此外，外屏和内屏各配备一颗 1000 万像素前置摄像头。所有摄像头均支持 4K 60fps HDR 视频录制，后置摄像头还可拍摄 8K 30fps 视频。

该机还搭载了高通骁龙 8 Elite Gen5 for Galaxy 处理器。256GB 和 512GB 版本配备 12GB 内存，1TB 顶配版则升级至 16GB 内存。

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