雷神猎刃 S 游戏本新增酷睿 i5-14450HX + RTX 5050 版本，配 24GB + 1TB 存储售 9499 元

IT之家 8 月 4 日消息，16 英寸雷神猎刃 S 笔记本电脑新上架了一款搭载英特尔酷睿 i5-14450HX 处理器 + RTX 5050 显卡 + 24GB 内存 + 1TB 固态硬盘的新版本，国补前 9499 元。

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酷睿 i5-14450HX 处理器拥有 10 核心 16 线程，P 核至高睿频 4.8GHz，该机采用了双风扇内吹散热设计，双烤性能释放 185W（70W+115W），风扇噪音低至 43dB。

猎刃 S 采用 16 英寸云影屏，拥有 2560×1600 分辨率、300Hz 刷新率、500nits 亮度、100% DCI-P3 色域，采用 DC 调光，保证 A+ 无亮点；支持 180° 开合，厚 23mm，重约 2.5kg，支持双 SO-DIMM、双 M.2 扩展。

其他方面，该机支持双显三模切换、搭载 Wi-Fi 6 无线网卡，采用配备类玻璃触控板、RGB 下沉全高方向键，内置 80Wh 电池标配 250W SiC 迷你适配器，提供 2.5GbE 有线网口。

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