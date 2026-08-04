小米汽车：澎程 N70 Max 和 N90 Max 在涉水能力相关硬件配置上完全一致

IT之家 8 月 4 日消息，小米汽车官方今天凌晨发布了答网友问（第 267 集），针对澎程的电动车门有哪些实用功能、N70 Max 是否具备涉水行驶能力、一体式热成型门环车身有哪些优势等问题进行了解答。

IT之家附本集小米汽车答网友问重点内容如下：

小米澎程的电动车门有哪些实用功能？

小米澎程 N90 Max 四门可选智能电动门，它的功能非常丰富且实用。传统车门靠人力推拉开合，电动门则由电机驱动，车门自动完成开启和关闭，全程无需手动施力，更加方便省力。 小米澎程 N90 Max 的智能电动门的优势用一句话总结就是，门开得大、开关方便。 后车门支持近 90° 开合，上下车空间充裕；门槛离地高度仅 401mm，配合电动踏板，老人孩子上下车都更安全； 有 6 种开启方式，7 种关闭方式：在车内，您可以通过车内门拉手、中控屏、小爱同学等方式开关车门，还可以使用二排顶棚独立按键开关后排车门，踩刹车关闭主驾车门；在车外，也可以通过外门把手按键、车外语音开关。在抱孩子、搬东西等腾不出手来的场景下非常实用。 同时，这还是一款非常智能的电动门，9 颗摄像头 + 4 颗车门毫米波雷达 + 前向激光雷达融合感知，支持前后向开门预警，并自动悬停；避障场景下，障碍物消失后可继续开启。例如，当遇到路过的电瓶车，车门能够停住；还能避障，遇到行人能够悬停，等人走后继续打开。

N70 Max 具备涉水行驶能力吗？涉水深度大概是多少？

小米澎程全系均配备涉水模式，具备一定的涉水行驶能力。其中，N70 Max 的最高涉水深度为 650mm，相比 N90 Max 低了 100mm。 两车差异主要在于，N70 Max 车身尺寸更小、整备重量更轻，在涉水时浮力对车身的影响更早显现，轮胎附着力变化更敏感。所以我们针对这一特性进行单独调校，保证在 650mm 涉水深度内，输出动力能有效传递到地面。除此之外，N70 Max 和 N90 Max 在涉水能力相关的硬件配置上完全一致。 为提升小米澎程的涉水能力，我们对车辆的 24 处关键零部件都做了防水密封提升，其中动力电池采用 IPX8/IPX9K 防水标准；空调系统设置“三级防水坝”，实现多层次的拦水；A/B/C 柱的腔体采用双层密封隔断，大幅提升整车密闭性。此外，我们还将增程器进气口移至前风挡下方，车舱泄压阀移至尾门上方，这都是提升车辆最大涉水深度的关键措施。 开启涉水模式后，两颗涉水雷达实时监控水深，动态调整车辆扭矩输出和动力分配，保障车辆平稳行驶。 面对极端涉水险情，车辆还支持应急浮水脱困，能实现 3 分钟内座舱无明显进水，给到用户宝贵的脱困时间。 小米澎程提升涉水行驶能力，支持应急浮水脱困，本意是为应对越来越多的城市内涝场景，给到用户更自在、更安全的用车体验。所以也是在此郑重提醒：在未知水深和路况下，不要冒险涉水；应急浮水是安全冗余，不要随意尝试。

车身采用一体式热成型门环，相比传统结构有哪些优势？

小米澎程采用一体式热成型门环，将多块板材通过激光焊接成一体后，再经热成型工艺一次性冲压成型。相比传统由多个冲压件分别成型后，再电阻点焊拼合的方式，一体成型让整个门环结构连续完整，整体强度大幅提升，同时降低了焊点失效风险，在减重效果和制造效率上也更有优势。 小米澎程 N70 Max 和 N90 Max 均采用了一体式热成型门环。其中 N90 Max 的门环实现了 13 合 1 的超高集成度，覆盖 A、B、C、D 柱，贯穿一二三排，尺寸达到 3289mm 长、1556mm 高。据已公开的技术资料，这是目前行业内尺寸最大的一体式热成型门环。以侧柱碰场景为例，车身横向承载能力提升 19%；单侧门环内还采用 4 处 2200MPa 小米超强钢增强，进一步提升小偏置碰撞、侧面碰撞等场景的防护能力。 不止门环，小米澎程的铠甲笼式车身全面强化了车身安全架构。以小米澎程 N90 Max 为例，高强度钢和铝合金占比达到 90.4%，全车共应用 16 处 2200MPa 小米超强钢，配合一体式热成型门环、一体式热成型前地板骨架、“内嵌式防滚架”等高强度设计，构建起全方位的被动安全保护。

小米澎程系列技术发布会专题

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