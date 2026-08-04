最后一天：原价 128 元《暗黑破坏神 4》免费领取今晚截止，暴雪首次国服本体免费送

IT之家 8 月 4 日消息，今天是《暗黑破坏神 4》国服本体限时免费领取活动的最后一天，福利领取通道将于 8 月 4 日 23:59 正式关闭。活动结束后游戏本体将恢复 128 元原价售卖，成功领取的账号可永久保留游戏本体自由游玩。

该福利于 4 月 28 日伴随“憎恨之王”资料片上线开启，原定 5 月 27 日结束，因热度远超预期，官方两次顺延活动周期，最终敲定截止日期为 8 月 4 日深夜。这也是暴雪首次在国内针对买断制主机级游戏开展本体免费赠送活动。

玩家可通过《暗黑破坏神》国服官网或“暗黑破坏神助手”微信小程序完成一键领取。福利包含完整基础版内容，覆盖五大职业、主线剧情、开放世界地图与常规赛季玩法。

IT之家提醒：“憎恨之王”付费 DLC 不在免费范围内，需单独购买解锁全新职业与剧情内容。

4 月 28 日前已经买断游戏的老玩家，可直接领取 2400 枚白金币（约合人民币 141 元）作为补偿奖励。白金币可用于购买游戏时装、坐骑等外观道具。单身份证仅支持一次本体申领，建议玩家使用常用战网账号完成领取，避免资格浪费。

《暗黑破坏神 4》于 2023 年 6 月发布，游戏发售后 5 天内销售额就超过了 6.66 亿美元（现汇率约合 45.06 亿元人民币），创下暴雪娱乐史上最快销售纪录。国服于 2025 年 12 月 12 日正式上线。

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