消息称微软下一代 Xbox 主机“Project Helix”或兼容所有已发行 Xbox 游戏

IT之家 8 月 4 日消息，据科技媒体 The Verge 今天报道，下一代微软 Xbox 主机“Project Helix”理论上可以运行所有已发行的 Xbox 游戏。

据 The Verge 获得的一份内部备忘录，“Project Helix”将可以运行初代 Xbox 游戏、Xbox 360 游戏、Xbox One 游戏，以及 Xbox Series 游戏和下一世代的游戏，覆盖五大平台。

据IT之家此前报道，微软正将部分初代 Xbox 游戏带到 PC 平台，同时计划将 Xbox 360 游戏也移植到 PC 平台。不过到现在为止，我们还无法得知“Project Helix”主机是否具备光驱，因此这种向后兼容并不像把 PS4 光盘插入 PS5 里那么简单。

同时，这份备忘录实际上是微软写给游戏发行商的推广材料。因此换句话说，发行商仍有权利决定某款老游戏是否上线 Helix 平台。

该文件还提到，发行商无需进行任何适配，只需要点头同意就能将旧游戏搬到 Helix 平台。这种计划能够唤醒沉睡的老游戏，为 PC 和掌机设备解锁新用户群，赚取更多收入。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。