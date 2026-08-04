华为首款 RGB-MiniLED 电视 Vision 智慧屏 6 SE RGB 开售：55 英寸 3499 元，75 英寸 5799 元

IT之家 8 月 4 日消息，虽然余承东宣称 8 月 5 日开售，但华为 Vision 智慧屏 6 SE RGB 实际上是今天开售，提供 55 英寸、65 英寸、75 英寸三个版本。

55 英寸：3499 元，国补 2974.15 元

65 英寸：4699 元，国补 3994.15 元

75 英寸：5799 元，国补 4929.15 元

2026 年数码家电政府补贴持续进行中，IT 之家为大家汇总国补领券地址，买数码家电之前记得领取。

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商品页面显示，首发期（8 月 4 日 20:00 至 8 月 10 日 23:59）内购机可享受多重权益，包括：新品优惠 100 元；购机咨询客服登记前 500 名赠华为 FreeArc 耳挂耳机；晒单赢华为全屏影视 SVIP 季卡；站外分享赢华为手环 10。

IT之家注意到，在 2026 年 7 月 27 日-9 月 30 日期间，晒单及分享还可赢取额外限定好礼：晒单即可获得华为全屏影视 SVIP 季卡，优质晒单可获得翠影星辉马克杯（共 50 份），站外分享达标可赢取华为手环 10（共 300 份），参与需满足内容发布要求。

该机是华为首款搭载 RGB-MiniLED 真彩画质的智慧屏产品，采用全新一代 RGB-MiniLED 背光技术，红绿蓝三色独立发光，相比传统单色背光 MiniLED 色彩更准、更纯粹，搭配超聚光透镜减少画面光晕。

色彩表现上，它拥有 105% BT.2020 超广色域，色彩丰富度对比普通 MiniLED 电视提升约 66%，搭配 94bits 超高控色精度，让色彩层次更丰富，颜色过渡更自然。

性能方面，这款电视搭载华为自研光色同控芯片，可精准同步调控每颗灯珠的色彩与亮度，实时调节色彩变化，同时搭配 AI 色彩校准智能算法，深度还原自然本色。

它还采用 24 核发光芯片，使色彩光效提升 10%，搭配全新一代高端液晶面板，屏幕光效提升 21%。

这款电视支持 300Hz 高刷，同时获得德国莱茵 TÜV 无频闪认证和低蓝光认证，还支持 178° 广视角，支持 4K 超级投屏，覆盖 CIBN 酷喵、奇异果 TV、央视频、云视听极光、云视听小电视、咪视界六大主流视频平台，支持一碰秒投，可实现稳定超清不断联，弹幕播放也流畅。

智能体验上，它搭载鸿蒙 AI 智慧搜索，支持按剧情、台词、角色搜片，说出剧情关键词即可快速找到心仪影片，方便用户追剧。此外，它还支持门锁联动，门铃响后智慧屏自动弹出猫眼画面，可在客厅查看门外动态；还支持智慧画框功能，可作为客厅艺术廊展示画作、风景照片等。

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