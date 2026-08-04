HKC 推出 26.5 英寸 4K 165Hz OLED 显示器天启 27U165B，首发 3999 元

IT之家 8 月 4 日消息，惠科新上架了一款 HKC 天启 27U165B 显示器，京东显示为 4499 元，首发预售价 3999 元。

这款显示器搭载第四代 QD-OLED 面板，采用 Penta Tandem 五层堆叠串联结构，有效分散单层发光材料负载，使用寿命延长两倍，发光效率提升 1.3 倍，配合新一代智能芯片精准驱动，提升图像与文本清晰锐利度，峰值亮度可达 1000nits（APL 3% 窗口）。

显示器采用新一代光学镀膜，屏幕漫反射率低至 0.8%，相比无镀膜屏幕反光率降低 70%，可大幅削弱镜面反光与杂光干扰；同时表面硬度提升至 3H，抗刮擦能力提升 2.5 倍，日常使用不易留痕。

参数方面，这款显示器采用 26.5 英寸面板，拥有 4K 分辨率、165Hz 刷新率，GTG 响应时间 0.03ms，原生 10bit 色深，覆盖 99% DCI-P3、 100% sRGB 色域，色准 ΔE＜1，通过 HDR True Black 400 认证，静态对比度 150 万:1，支持 AMD FreeSync Premium 并兼容 NVIDIA G-Sync。

接口方面，这款显示器配备 DP 2.1、两个 HDMI 2.1 接口，还搭载多功能 Type-C 接口，支持 90W 反向充电，同时可传输 4K 165Hz 音视频信号，包装附赠 DP 2.1 线、HDMI 2.1 线及 Type-C 线。

针对 OLED 屏幕烧屏问题，这款显示器内置多重养护机制，通过石墨烯高效散热，搭配像素移动、调整徽标亮度、像素刷新、静态画面保护等功能，有效延缓像素老化、消除图像残留，延长屏幕使用寿命。

游戏辅助方面，这款显示器提供 AI 智能辅助抗闪功能，可实时检测屏幕强光信号，在闪光弹爆发瞬间智能压制高亮眩光，减轻视觉眩晕；闪灭速晰功能可加速闪光弹消散时间快 20%，为玩家争取反应时间。此外还提供六轴校色、智能准星、狙击镜放大等辅助功能，优化游戏体验。

其他方面，这款显示器支持 PIP / PBP 智能分屏，可同时显示多设备内容，提高多任务处理效率；采用硬件级低蓝光，通过 TÜV 莱茵低蓝光认证，护眼同时不偏色；配备升降旋转支架，支持上下升降、垂直旋转、俯仰、左右调节，支持 VESA 壁挂，背面还提供 RGB 氛围灯效，多种灯效模式可选。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。