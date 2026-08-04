IT之家 8 月 4 日消息，据猫眼专业版数据，电影《八仙！》累计票房超 12.34 亿，进入中国影史动画片票房榜前十。

《哪吒之魔童闹海》：154.46 亿

《哪吒之魔童降世》：50.35 亿

《疯狂动物城 2》：45.94 亿

《熊出没 · 逆转时空》：19.84 亿

《长安三万里》：18.24 亿

《浪浪山小妖怪》：17.19 亿

《姜子牙》：16.03 亿

《疯狂动物城》：15.38 亿

《熊出没 · 伴我“熊芯”》：14.95 亿

《八仙！》：12.34 亿

《八仙！》影片以传统八仙故事为灵感，讲述在蓬莱仙境内，八个凡人为闯入只有神仙可以通行的藏宝阁，假扮神仙瞒天过海，面对阁中“十辈子花不完”的泼天富贵，众人一拍即合，“草台班子”就地成立，一起踏上寻宝求财路。

这部国产喜剧动画电影豆瓣评分为 8.2 分。其中，5 星评分占比 35.6%，4 星占比 44.0%，仅有 0.8% 的 1 星评分。

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