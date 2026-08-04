博主实测 WoA 笔记本华硕 Zenbook A16 外接 RTX 4060 显卡跑游戏：优化尚不完善

IT之家 8 月 4 日消息，海外博主 ETA Prime 上周（7 月 31 日）在 YouTube 平台发布视频，实测 WoA（Windows on Arm）笔记本外接显卡能否玩游戏。

据悉，博主使用华硕 Zenbook A16 笔记本（IT之家注：骁龙 X2 Elite Extreme 芯片）和 AG03 显卡坞完成测试。英伟达已经在近日发布 RTX Spark 的开发者驱动程序，因此可以让部分 RTX 显卡连接到 WoA 电脑上。

博主经过多次测试发现，RTX 4060 显卡目前对 WoA 电脑的兼容性最好，因此他决定使用这张显卡进行测试。随后他尝试游玩了《极限竞速：地平线 6》《赛博朋克 2077》《毁灭战士：黑暗时代》等游戏，其中 2077 可以在高画质下达到 40 多帧，开启 DLSS 帧生成后，可以达到 70 多帧。

不过许多游戏目前并不能完美运行。例如《光环：战役进化》游戏出现了贴图缺失、地板变透明等现象。造成这些错误的原因或许在于，开发者没有针对 WoA 进行优化，并且目前的显卡驱动也不完善。

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