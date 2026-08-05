谷歌 Pixel 11 手机官方营销素材流出：相机模组更纤薄、30 小时续航

IT之家 8 月 5 日消息，随着 8 月 13 日“Made by Google”发布会日益临近，关于谷歌新品的爆料也越来越密集。就在今天早些时候，Pixel Watch 5 的详细配置刚刚遭到曝光，随后又有一批涉及 Pixel 11 和 Pixel 11 Pro Fold 的新爆料流出。

知名爆料人 evleaks 近期已经连续曝光了多项与谷歌新品相关的信息，而最新流出的内容似乎仍未结束。这一次曝光的是两款新机的宣传图片，看起来均为官方营销素材。

第一组图片展示的是 Pixel 11，并透露了几项新的产品信息。宣传内容显示，谷歌强调 Pixel 11 采用了谷歌迄今最纤薄的横向相机模组（Camera Bar）设计。

此外，谷歌宣称，Pixel 11 标准版最长可提供 30 小时的续航时间，实际表现还有待产品上市后的测试验证。宣传图片还提到，新机仅需 5 分钟即可充至 55% 的电量。谷歌同时在说明中表示，这一充电速度是在使用 30W USB-C 充电器（适用于 Google Pixel 11 Pro）以及 45W USB-C 充电器（适用于 Google Pixel 11 Pro XL）的情况下测得。

IT之家注意到，宣传图片还显示，Pixel 11 将支持最高 30 倍 Super Zoom 超级变焦功能。

至于 Pixel 11 Pro Fold，曝光的宣传图片进一步确认了多项配置，包括配备 8 英寸外屏、支持 IP68 级防尘防水、提供 16GB 内存和最高 1TB 存储空间，并搭载全新的 HiLight 功能。

根据目前曝光的信息，Pixel 11 系列将于 8 月 12 日开启预订。不过，用户无需等到发布会正式开始，当天上午谷歌预计就会开放预购。从官方页面出现的倒计时来看，预购时间将早于发布会直播开始。

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