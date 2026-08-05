日产推出电动露营车 Interstar-e Relax：续航 408 英里，可容 4 人居住

IT之家 8 月 5 日消息，日产与德国露营车公司 Eifelland 合作，推出了一款基于日产 Interstar-e 电动厢式车打造的露营版本，可供 4 人居住。

从外观来看，该车依然像一辆普通的日产厢式车，但进入车内后却完全不同。凭借 87 千瓦时的电池组，这款车拥有足够的续航能力，能够满足露营使用需求，同时还能为车内各种设备提供电力，无需依赖外部电源。这款车型名为日产 Interstar-e Relax，看起来正如其名字一样，能够让乘客真正放松下来。

首先来看电池。Interstar-e Relax 搭载的 87 kWh 电池组可提供 WLTP 标准下 408 英里（约 657 公里）的续航里程，对于大多数露营车用户来说应该已经足够。部分柴油动力露营车可能拥有更长的续航，并且可以在更多便利地点快速加油，但 408 英里的续航对于大多数用户而言已经足够实用。Relax 支持最高 130 kW 快充，不过日产并未公布电量从 10% 充至 80% 所需的具体时间。

帮助 Relax 实现这一续航表现的一个因素是该车并不追求强劲动力。该车搭载单电机系统，最大功率仅为 143 马力，峰值扭矩为 221 磅英尺（约 300 牛 · 米），预计 0-60 英里 / 小时（约 0-96 公里 / 小时）的加速时间会相当缓慢。

不过，速度并不是 Relax 的重点，正如它的名字所暗示的那样，这款车的核心目标是提供舒适的旅行体验。为了提升乘客舒适度，这辆大型日产露营车的内部配置非常豪华，空间也更加宽敞。

车内配备了小型厨房、双人床以及床下储物空间。前排座椅可以旋转向后，与厨房区域相对（当然，仅限停车状态），后排座椅则可以沿车内轨道移动，也可以完全拆除。车内采用实木柜体和台面设计，配备 90 升冰箱以及电磁炉。

当 Relax 作为露营车而不是普通厢式车使用时，车内所有设备都由电池组供电。这可能会根据车辆剩余续航情况带来一定压力，但同时也省去了连接外部电源的需求。如果在充电过程中使用这些设备，情况会更加轻松，因为无需担心消耗车辆续航。此外，车内采用的设备能耗也较低，例如 Truma-Eezy 辅助加热器。

总体来看，虽然该车 89,900 欧元（IT之家注：现汇率约合 70 万元人民币）的售价略显昂贵，但至少能够在不燃烧任何化石燃料的情况下，提供露营旅行所需的各种舒适配置。

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