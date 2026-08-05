GitHub 被盗内部源代码现身暗网，标价 6.5 万美元售卖

IT之家 8 月 5 日消息，据外媒 Cyber Kendra 报道，今年 5 月从 GitHub 被盗的内部源代码再次出现在暗网地下市场，销售者定价为 6.5 万美元（IT之家注：现汇率约合 44 万元人民币），同时公开提供了部分样本，试图证明数据真实性。

外媒对这些样本进行了初步检查，其中主要包括多个以 GitHub 内部项目命名的压缩文件、GitHub 主 Rails 应用程序的目录列表（即运行 GitHub 服务本身的核心代码库）、多个内部安全团队和工具团队使用的仓库，以及一份包含约 3,800 个仓库名称的清单。这一数量与 GitHub 在今年 5 月公布的受影响规模较为接近。

此外，样本中还包含一些来自主应用程序的 Ruby 文件。每个压缩包目录都带有提交标识符（commit ID），这一结构更像是通过批量克隆方式获取的数据，而不是人工拼凑出的伪造文件。

IT之家注意到，GitHub 在今年 5 月 20 日确认遭到黑客攻击，黑客获取了约 3,800 个内部仓库的副本。

公司安全人员随后发现，这是由于公司一名员工设备遭到恶意 Visual Studio Code 插件攻击，黑客利用被植入木马的 Nx Console 插件窃取了 GitHub 员工访问令牌、SSH 密钥以及云服务凭据，并利用这些信息获取 GitHub 内部代码。

GitHub 强调，客户代码仓库和企业用户数据并未受到此次事件影响。不过，即使用户数据未泄露，内部代码和工具仍然具有较高价值。黑客可以利用这些资料寻找潜在漏洞、构建更可信的服务冒充攻击，或者针对开发人员实施更加精准的钓鱼活动。

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