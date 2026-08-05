丰田加大混动布局，明年量产下一代混合动力电池

IT之家 8 月 5 日消息，丰田即将采取两项重大举措，这将有望在未来几年为公司带来巨大推动力。丰田在第一季度财务报告中宣布，今年其混合动力车型销量将创历史新高。而这只是丰田新一轮混合动力攻势的开始，现代、起亚和本田等竞争对手无疑将感受到越来越大的压力。

据IT之家了解，这场攻势的核心包括新一代电池技术，这些电池将帮助丰田销售比以往更多的混合动力车型，甚至超过公司预计今年达到的 500 万辆销量目标。

丰田是最早推出现代混合动力汽车的车企之一，该公司预计，今年将首次实现全球混合动力车型销量达到 500 万辆，这将占公司全球销量的近 45%。

在从 5 月开始的新财年中，丰田预计将销售接近 600 万辆电动化车型，占丰田和雷克萨斯全球汽车销量的 56%，这一比例对于该汽车制造商来说相当可观。

在财务电话会议上，丰田表示，计划从 2027 年开始生产下一代混合动力电池。公司将调整日本国内部分生产能力，为 60 万辆汽车供应新型电池单元，并表示新电池将具备“更强性能和更高成本竞争力”。

随后，在问答环节中，丰田会计部门负责人 Takanori Azuma 表示，公司将在 2027 年和 2028 年扩大整体电池产能。他表示，目前丰田在美国市场的库存仍然偏低，但公司正在努力“持续推进相关工作，以充分满足客户需求”。

丰田公布的演示图表并没有明确说明未来希望增加多少混合动力车型销量，但增长趋势非常明显。公司预计，美国市场混合动力车型占比将从目前约 47% 提升至 2027 年底的 50% 以上；中国市场预计将从略低于一半提升至约 55%。丰田表示，亚洲其他地区的混合动力销量也将增长，但占比仅会略微超过 25%。

与此同时，丰田预计欧洲市场混合动力车型占比将保持在约 70% 的水平，而日本市场的混合动力占比可能会略有下降，但仍将明显超过一半。

目前尚不清楚丰田将以多快速度完成向下一代混合动力电池的转换。60 万辆的产能数字仅针对日本国内电池生产，并且丰田将其描述为“一个示例”。这意味着其他市场未来可能还会有更多产能调整和增长。

这将成为丰田第五代锂离子混合动力电池技术。目前一代产品于 2023 年推出。2024 年，丰田全面接管旗下电池业务，该业务此前名为 Primearth EV Energy，随后更名为 Toyota Battery Co.。

丰田进一步加码混合动力并不令人意外，这正是丰田最擅长的领域。尤其是在美国市场，由于混合动力车型供应不足，经销商加价现象推高了消费者购车成本。更多混合动力和插电式混合动力车型供应，可能会帮助消费者获得更合理的购车价格，至少能够改善实际成交价格，即使官方指导价（MSRP）保持不变。

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