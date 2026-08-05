Cloudflare Wallet 推出：专为 AI 智能体设计的可编程钱包

IT之家 8 月 5 日消息，Cloudflare 昨日（8 月 4 日）发布公告，宣布推出 Cloudflare Wallet 功能，针对 AI 智能体部署数字信用卡、身份证明（ID）以及消费上限机制。

博文指出当前 AI 智能体如果想要试用某个 API，必须先访问专为人类设计的登录页面，等待用户添加支付方式，生成 API 密钥，然后才能弄清楚如何调用服务。

在实际场景操作中，AI 智能体会遇到各种障碍，最终整个流程会回退到人工操作，从而限制了智能体的服务数量，因此 Cloudflare 推出了 Wallet 功能，让人类将资金支配权委托给 AI 智能体，让其能够以无头（headlessly）方式购买 API、MCP 工具及内容。

技术细节方面，Cloudflare Wallets 包含两类钱包：

Account Wallets 账户钱包（账户钱包）面向 Cloudflare 账户的所有者与人类用户，支持注资、移除资金及向虚拟钱包委派支出权限；

Virtual Wallets 虚拟钱包（虚拟钱包）专为 AI 代理设计，通过 API 密钥运行，在账户所有者设定的上限与权限内消耗资金。

支付环节基于 Monetization Gateway 与 x402 协议实现。该协议允许将微支付附加至 HTTP 请求中，覆盖 AI 推理、数据及内容等服务。

虚拟钱包支持设定资金限额、白名单及最大交易规模。例如，若单次 API 试用成本仅几美分，为智能体分配 10 美元（IT之家注：现汇率约合 67.6 元人民币）预算即可评估大量选项，其风险远低于分配 1,000 美元（现汇率约合 6,763 元人民币）时的情形。账户管理员可为每位员工设定每周 100 美元（现汇率约合 676.3 元人民币）的 AI 推理预算，超额支出需人工审批。

在身份标识方面，Cloudflare 通过 cloudflare.pay 将钱包与账户关联，为智能体提供稳定且持久的人类可读标识符。

该机制类似于 DNS（域名系统）将 IP 地址映射为 URL，建立在 Web Bot Auth 的密钥对基础之上，让智能体能够选择向商户声明身份。

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