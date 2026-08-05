视频能“边播边改”：京东开源自研 JoyAI-Video-Edit 模型，各项指标全球领先

IT之家 8 月 5 日消息，京东今日宣布开源自研的实时流式视频编辑模型 JoyAI-Video-Edit，用户可以一边观看视频，一边修改人物与场景，让视频创作从“先有素材再修改”变为可实时互动编辑。

京东官方表示，在流式实时视频编辑方向，JoyAI-Video-Edit 对比当前业内代表性模型，各项指标全面领先，达到世界一流水平。

视频实时编辑首先要解决速度问题。视频由一帧帧连续画面组成，如果模型处理速度跟不上播放速度，就会出现卡顿与延迟。JoyAI-Video-Edit 基于全自研 JoyAI-Video 模型，在 720P 分辨率下实现每秒 30 帧的模型推理速度，能够在保持较高画面清晰度的同时，跟上常见影视视频的播放节奏。

视频长度也是流式编辑的一道门槛。此前的流式编辑模型只能处理几秒或分钟级片段，而 JoyAI-Video-Edit 支持任意时长的稳定流式编辑，可以随着视频持续播放、持续处理。用户不必等待整段视频生成完成，就能在播放过程中实时修改场景、替换物体、调整人物形象或改变画面风格，实现“边观看边创作”。

例如，创作者可以让视频中的人物连续更换服装，在直播中把普通街道变成动画世界，也可以在家装设计中尝试不同的家具、墙面和灯光效果。

为了评估模型能力，研究团队将 JoyAI-Video-Edit 与 SANA Streaming、LiveEdit、Xmax-X2.0 等国际上有代表性流式视频编辑模型进行对比。结果显示，在覆盖典型视频编辑场景的评测数据中，JoyAI-Video-Edit 整体效果全面领先。

在业界权威的 OpenVE-Bench 通用评测中，模型超越了目前所有的流式编辑方法，在全局风格、局部替换、局部删除和字幕编辑等任务中优势尤其突出，大幅领先行业同类模型。

不止视频创作，JoyAI-Video-Edit 还为具身智能数据大规模合成提供了新的技术路径。机器人训练需要大量物体抓取、搬运与操作视频，但真机数据采集成本较高，危险或少见场景也难以反复采集。依托对场景、物体与画面内容的可控编辑能力，JoyAI-Video-Edit 可将人手操作视频转化为机械手或机械臂操作素材，并在保留物体位置、空间关系与动作轨迹的基础上，替换场景、物体与机器人形态，让一段视频扩展出更多训练样本。

IT之家附 JoyAI-Video-Edit 开源地址如下：

https://huggingface.co/jdopensource/JoyAI-Video-Edit

https://github.com/jd-opensource/JoyAI-Video-Edit

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