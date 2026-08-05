英伟达 Alpamayo 2 Super AI 开放商用：为自动驾驶汽车带来 360° 感知、高级驾驶决策

IT之家 8 月 5 日消息，英伟达（NVIDIA）昨日（8 月 4 日）发布博文，宣布面向自动驾驶汽车领域，推出开源 Alpamayo 2 Super 模型，现已开放商业使用，具备开放商业授权和领先的多任务自动驾驶推理能力。

英伟达在博文中指出，自动驾驶汽车面对的难点并非日常驾驶，最大挑战是罕见、复杂、难以预判的复杂路况。

英伟达表示，车辆不仅需要识别物体、预测运动，还需要理解场景、推理因果关系、选择正确动作，并把决策转化为安全、舒适的行驶路径。这一过程需要实时完成，同时要便于开发者检查、验证和信任。

英伟达针对上述自动驾驶场景，强化推出 Alpamayo 2 Super。英伟达称，该模型从 2 个方向推进自动驾驶生态：开放商用许可，以及面向自动驾驶的领先多任务能力。

开放商用许可方面，Alpamayo 2 Super 已在 Hugging Face 上架，并采用 OpenMDW-1.1 许可。该许可是 Linux Foundation 面向开放 AI 模型分发的宽松许可，覆盖微调、衍生模型和商业再分发。

自动驾驶开发者、汽车制造商、卡车制造商和供应商可基于自身数据、驾驶策略和部署方案改造 Alpamayo。

英伟达称，这种开放性让自动驾驶研究人员和企业保留对自身数据与基础设施的控制，也能保有通过专用模型和经验积累创造的价值。

英伟达表示，OpenMDW 许可现正覆盖整个 Alpamayo 模型系列，开发者可在无需额外许可的情况下将任一模型用于商业部署。

在多任务能力方面，在 Alpamayo 系列中，Alpamayo 2 Super 提供最高推理性能和驾驶性能，适用于多模态自动驾驶开发。

同时，Alpamayo 1.5 和 Alpamayo 1 提供成本更低的选项，适合云端开发和模型蒸馏。经过蒸馏的模型随后可针对量产车辆中的高效实时推理优化。

性能方面，Alpamayo 2 Super 在 LingoQA 自动驾驶推理基准中排名第 1；在 Lingo-Judge 测试中，Alpamayo 2 Super 领先 Qwen2.5-VL 72B 17.0 分，领先 Gemini 2.5 Pro 15.1 分。

Alpamayo 2 Super 基于 **NVIDIA Cosmos 3 Super Reasoner**（英伟达 Cosmos 3 超级推理模型）构建，并通过强化学习后训练。