南亚科技 2026 财年半年报归母净利润 762.52 亿新台币

IT之家 8 月 5 日消息，南亚科技今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）半年报（2026 年 1 月～2026 年 6 月）业绩快报报告：

营业总收入 ：1316.36 亿新台币（现汇率约合 274.59 亿元人民币）

毛利润 ：989.35 亿新台币（现汇率约合 206.38 亿元人民币）

归母净利润 ：762.52 亿新台币（现汇率约合 159.06 亿元人民币）

基本每股收益 ：23.38 新台币（现汇率约合 4.88 元人民币）

资产负债率：16.78%

南亚科技近日还宣布从 ASML 取得一批机器设备，总价约 278.8 亿新台币（现汇率约合 58.15 亿元人民币）；将本年度资本支出预算上限从 520 亿新台币提升至 697 亿新台币（现汇率约合 145.39 亿元人民币）；计划四年内向 5A 新晶圆厂投资 3,466 亿新台币（现汇率约合 723.01 亿元人民币）以将其月投片产能扩展至 35900 片 12 英寸晶圆。

AI 解读 本次 2026 财年上半年财报表现大幅优于市场预期，核心财务数据均创同期历史新高。 财报核心亮点 累计营业收入达到 1316.36 亿新台币（现汇率约合 274.59 亿元人民币） ，营业毛利达到 989.35 亿新台币（现汇率约合 206.38 亿元人民币） ，归属于母公司业主净利润达到 762.52 亿新台币（现汇率约合 159.06 亿元人民币） ，基本每股盈余达到 23.38 新台币（现汇率约合 4.88 元人民币） ，盈利能力表现强劲。

期末资产负债率为 16.78% ，整体财务结构稳健，负债水平较低。 未来展望 结合行业趋势，AI 需求推动 DRAM 产业出现结构性变化，南亚科技作为 DDR4 主要供应商，受益于供需紧俏和价格上行，中长期 AI 相关产品占比提升，新厂将于 2028 年量产，产能扩张后有望持续强化成长动能与产业地位。

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