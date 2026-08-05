马斯克宣战美国三大运营商：SpaceX 将部署地面基站，配合卫星网络正面硬刚 AT&T、Verizon 和 T-Mobile

IT之家 8 月 5 日消息，马斯克旗下 SpaceX 今日公布了上市后的首份财报：2026Q2 营收 78 亿美元（现汇率约合 527.51 亿元人民币），同比增 92%。

SpaceX 总裁兼首席运营官格温 · 肖特韦尔（Gwynne Shotwell）在公司首次财报电话会议上表示，公司计划建设地面移动通信网络，直接与美国三大电信运营商 AT&T、Verizon 和 T-Mobile 展开竞争。

肖特韦尔称，美国三大运营商每年合计营收约 6,000 亿美元（现汇率约合 4.06 万亿元人民币），“我预计我们能够吸引到他们相当一部分客户，因为我认为我们的服务会更好”。

肖特韦尔在会议问答环节明确表示：“我们从 EchoStar 收购的频谱确实包含地面网络部分，所以我们绝对打算建设地面网络。”

她补充道，用户不仅能获得卫星本身的通信容量，还能享受到地面网络硬件和系统带来的优势，从而打造出真正符合用户期望的移动服务。SpaceX 创始人兼首席执行官埃隆 · 马斯克也参与了讨论。

目前，SpaceX 已运营名为“Starlink Mobile”的卫星直连设备（D2D）服务，通过约 5MHz 带宽为 T-Mobile 等运营商网络在蜂窝信号盲区提供有限的消息和数据服务。

通过收购 EchoStar，SpaceX 将获得 65MHz 频谱（该交易涵盖 AWS-3、AWS-4 和 H-Block 频段）。

肖特韦尔表示，结合新一代卫星和 EchoStar 频谱的 Starlink Mobile，性能将是目前的 100 倍。新一代 Starlink Mobile（V2）卫星“将于明年开始发射”，并计划在“明年年底”开始提供服务。

关于地面网络的具体建设方案，肖特韦尔透露：“你可以把基站 —— 蜂窝基站 —— 放在 Starlink 宽带天线的支架上，这样就能在全国部署这种小型微基站，按需部署即可。”

马斯克补充称，SpaceX 有信心通过大量部署小型基站，而非传统昂贵且选址困难的大型蜂窝基站来提供移动网络覆盖。这些基站本质上是 Starlink 天线，同时提供移动频段连接，可部署在房屋和企业的屋顶上。马斯克认为，这种方式提供的连接“可能比目前蜂窝运营商提供的更好、带宽更高”。

SpaceX 进军美国无线市场的计划此前已有传闻。肖特韦尔表示，Starlink Mobile 将消除信号盲区，利用卫星覆盖地面网络无法到达的区域，且在自然灾害发生时表现优于传统地面系统。

受此消息影响，AT&T、Verizon 和 T-Mobile 股价在盘后交易中均下跌超过 4%，但截至IT之家发稿已有所回升。

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