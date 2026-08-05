世界银行：新兴经济体应尽快拥抱 AI，但没必要与富裕国家比拼数据中心、大模型

IT之家 8 月 5 日消息，据彭博社 4 日报道，世界银行通过最新报告敦促发展中经济体尽快把人工智能用于政府治理和企业经营，并根据本地需求改造现有 AI 工具。

世界银行认为，新兴经济体没有必要与富裕国家比拼大型数据中心和大语言模型。相比之下，推广经过本地化调整的小型低成本 AI 工具，更有可能改善医疗服务和教育质量。

发展中经济体目前正经历 30 年来最疲弱的平均增长表现。世界银行指出，AI 有望帮助这些国家重新走上增长轨道。“AI 更可能成为劳动者的帮手，而不是夺走他们的工作。借助 AI，数十亿长期缺乏服务的人可以获得原本费用高昂的医疗、法律、教育和农业服务，过去可能需要 100 年才能实现的进展，有望在 10 年内完成。”

生成式 AI 对就业的冲击并不会平均分布。IT之家获悉，高收入国家的岗位面临自动化风险的可能性，是中低收入国家的三倍以上。与此同时，AI 也能缓解专业人才短缺，带来协助教师准备课程、帮助护士判读医学影像等作用，以及为农民提供种植决策建议，提高工作效率。

真正的障碍在于，部分发展中国家仍然缺乏互联网、电力和使用 AI 所需的技能。截至 2024 年，撒哈拉以南非洲每 10 所农村学校中就有 3 所无法稳定供电，89% 的 10 岁儿童甚至无法阅读并理解简单文字。

世界银行警告，如果基础设施、人才、制度和融资条件得不到改善，AI 不但无法缩小发展中经济体与富裕国家之间的生产率差距，反而可能让差距继续扩大。

报告同时指出，呼叫中心和初级软件服务等行业可能因此减少岗位，社会不平等、网络犯罪以及对外国技术的依赖也可能进一步加重。