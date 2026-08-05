64.8 万元，鸿蒙智行尊界 V680 MPV 车型正式上市

IT之家 8 月 5 日消息，在今天的尊界时代旗舰 MPV 及华为全场景新品发布会中，鸿蒙智行尊界 V680 正式上市，上市价 64.8 万元，9 月底启动交付。

该车提供星耀黑、瑞锦红（单色）、破晓金黑、曜日金棕、凌云墨白（双拼色）车色，前脸搭载全新曜日纹车标、车规级水晶大灯；车身采用上下双拼配色，搭配大尺寸轮圈，门把手内置氛围灯，解锁车辆时会开启迎宾光毯，仪式感拉满；车尾可选全彩智能交互流光尾灯，拥有 5,032 颗独立控光灯珠。

座舱方面，该车前排搭载 12.3 英寸仪表搭配双 17.2 英寸屏幕组成三联屏，搭配华为悦彰非凡系列 41 扬声器，中控岛台布置双无线充电面板、水晶控制旋钮与横向杯架。该车最后一排座椅具有折叠、翻转功能，车内行李区纵向长度为 555mm（折叠翻转前）/1451mm（折叠翻转后），车顶外覆盖件最大离地高度 1850mm。

智驾方面，该车采用尊界定制途灵龙行平台，标配华为 6 激光雷达立体矩阵、896 线双光路图像、舱内激光视觉雷达、全向 4 个高精度固态激光雷达，内置华为乾崑智驾 ADS 5，拥有全新一代全向立体融合感知系统。

规格方面，IT之家获悉该车使用超硬核玄武车身，尺寸 5320mm×2006mm×1850mm，轴距 3290mm。车辆搭载 1.5T 增程器加前后双电机四驱组合，增程器最大功率 127kW，前驱电机峰值功率 160kW，后驱电机峰值功率 230kW。车辆配备全新一代华为巨鲸电池平台，CLTC 综合续航 1208KM、CLTC 纯电续航至高 340KM。

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