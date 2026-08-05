新款华为 MateBook Fold 今日发布

IT之家 8 月 5 日消息，新款华为 MateBook Fold 今日将正式发布，这款全新鸿蒙折叠笔记本电脑 18 英寸屏幕，展开时单面最薄 7.3mm，拥有三款全新配色：天际白、幻影黑、流光金，采用一体式支架设计，并首次支持手写笔。

屏幕方面，新款华为 MateBook Fold 非凡大师是行业首款采用自研专利双层 OLED+LTPO 技术的笔记本电脑，支持 3.3K 高分辨率、视网膜级别 PPI 229、1600nits 峰值亮度、LTPO 自适应刷新率、92% 的超高屏占比与 2000000:1 的超高对比度。同时支持 HDR Vivid，还有 AR 镀膜技术有效减少屏幕反光，反射率低至 2.5% , 1440Hz 高频 PWM 调光降低频闪。

新款华为 MateBook Fold 搭载了业界尺寸最大的水滴铰链。铰链主轴采用锆基液态金属，三段式转轴采用榫卯阻尼架构，能在极小的空间内实现更大的扭力（大于 11kgf.cm）。此外产品还采用分段开合铰链设计，提供更舒适更好用的开合状态。

新款华为 MateBook Fold 非凡大师支持手写笔，拥有上屏看下屏记、远场空鼠等功能，并且手写笔还可以秒变激光笔，同时支持无界笔记、HDR 高亮笔刷、PC 级文本笔记，另外天生会画也首次登陆鸿蒙 PC。

在散热设计上，新款华为 MateBook Fold 采用旗舰级散热方案，采用热源分散隔离设计，首次将充电模块与 CPU 模块在空间上完全隔离，从硬件层面解决了充电过程中局部过热的问题。

续航方面，这款产品内置 75Wh 大电池，搭配了 140W 超级快充 Turbo，适配升级 66W 反向超级快充。

作为非凡大师系列旗舰产品，这款产品为用户提供五大专属尊享服务：2 年内可享 1 次屏幕意外损坏五折换屏的屏幕惠换服务；到店可享 VIP 取号、品牌备用机的门店礼遇；2 年内可享 4 次屏幕免费清洁保养及贴膜服务；2 年内可享 4 次拆机深度清洁；2 年内可享 2 次免费上门取送机服务。

目前该产品尚未公布正式售价。

尊界时代旗舰 MPV 及华为全场景新品发布会专题

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