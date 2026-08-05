鸿蒙智行豪华硬派 SUV 享界 G9 预售：首发华为全地形途灵平台，43.98 万元起

IT之家 8 月 5 日消息，在今天（5 日）下午的尊界时代旗舰 MPV 及华为全场景新品发布会上，鸿蒙智行豪华硬派 SUV 享界 G9 正式亮相并开启预售，预售价 43.98 万元起。

根据介绍，新车是首款 L3 级架构设计的豪华硬派 SUV，并首发华为全地形途灵平台、首发 800V 全主动可断开稳定杆、首发华为智擎自适应差速锁电驱、首发全新车车互联通信。

新车搭载鸿蒙映像灯组，可智能识别路况、实时感知雨雾场景，侧翼还配备了迎宾光毯，搭配双百万像素全彩智慧投影大灯，增加上车时的气场。IT之家获悉，其长宽高分别为 5377/2050/1897mm，轴距 3160mm。

享界 G9 还是首款 L3 架构设计的豪华硬派 SUV，采用前双叉臂 + 后五连杆结构，配备集中供气式双腔空气弹簧，支持正负 12° 的后轮转向。

基于全路况感知系统，新车可以主动识别地形、自动调整底盘参数；内置牙嵌式机械差速锁，实时感知、自动上锁。

动力方面，新车全系标配华为巨鲸 800V 纯电 / 增程平台，纯电版搭载 120kWh 大电池，CLTC 续航里程可达 728km；增程版电池容量也有 75kWh，CLTC 工况的纯电续航及综合续航分别为 405km、1366km。

享界 G9 还搭载寰宇三联屏、升降式施罗德散射体、首发仿筋膜枪式按摩座椅；配备车身一体化设计电动顶帐、集成式尾门厨房。

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