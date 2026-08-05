35% 概率破 2024 年纪录：2026 年恐成人类有记录以来最热的一年

IT之家 8 月 5 日消息，CNN 昨日（8 月 4 日）发布博文，报道称持续增强的厄尔尼诺现象，可能会让 2026 年刷新 2024 年纪录，成为人类有记录以来最热的一年。

IT之家查询公开资料，世界气象组织（WMO）此前已确认和证实 2024 年是全球有记录以来最热的一年，全球平均表面气温比工业化前水平高出约 1.55℃，海洋热含量和海表温度也再次达到历史最高。

不过持续增强的厄尔尼诺现象，以及全球变暖加速影响，科学家认为 2026 年有较大概率超过 2024 年，成为人类有记录以来最热的一年。

厄尔尼诺现象是一种气候周期，其特征是中东太平洋热带海域的海洋温度高于平均水平，并通过云层和强降水将大量热量传递到大气层。

哥伦比亚大学气候与公共卫生研究员杰弗里 · 沙曼在上周的厄尔尼诺媒体简报会上表示，天气模式的变化会像钟声发出的声波一样向全球其他地区辐射。大多数计算机模型预测显示，此次厄尔尼诺现象将成为至少自 1950 年以来最强的一次。

联合国秘书长安东尼奥 · 古特雷斯于 7 月 31 日发出警告，厄尔尼诺现象正在持续增强，强度甚至可能打破历史纪录。

中国气象局信息于 8 月 2 日表示，太平洋上持续增强的厄尔尼诺气候现象，或将成为 150 年来最强的一次。

伯克利地球研究所的气候科学家泽克 · 豪斯法瑟（Berkeley Earth）表示，基于目前的气候统计数据显示，2026 年只是有记录以来第三热的年份，落后于 2024 年和 2025 年。

不过基于最新建模数据，他认为 2026 年有 35% 的概率，会超过 2024/2025 年，成为人类有记录以来最热的一年；而今年 3 月的建模概率仅为 7%。

美国宇航局前首席气候科学家詹姆斯 · 汉森表示，他预计到今年年底，2026 年的气温将略高于 2024 年。他指出，海洋温度就是一个例证，称自 5 月以来，全球每日海面温度已与 2024 年的水平相当，并且自 6 月以来，大部分时间都处于历史最高水平。

而且不少科学家认为，即便 2026 年刷新“人类有记录以来最热的一年”纪录，这个头衔也不会保持太久，在全球变暖叠加厄尔尼诺现象背景下，2027 年有较大概率再创新高，甚至 2027 年年初某月全球平均气温较工业化前水平高出 2℃，其概率约为 35~40%。