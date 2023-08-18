NASA：自 1880 年有记录以来，今年 7 月是史上最热月份

IT之家 8 月 18 日消息，根据美国国家航空航天局纽约戈达德太空研究所（GISS）科学家近日的研究显示，2023 年 7 月是 1880 年有记录以来最热的一个月。

总体来看，今年 7 月温度比以往 NASA 有记录的任何 7 月都要高出 0.43 华氏度（IT之家注：0.24 摄氏度），相比 1951-1980 年间 7 月的平均气温高出 2.1 华氏度（1.18 摄氏度）。

▲ 图源 NASA

GISS 主任 Gavin Schmidt 指出，今年 7 月比以往任何一个 7 月都要热，是我们的记录（追溯至 1880 年）中最热的一个月。“科学证明了这并不正常。全球变暖的主因是人为温室气体排放，平均气温的上升正助长极端高温天气的危险性。”

NASA 局长 Bill Nelson 也呼吁称，在美国的每一个角落，美国人都在亲身经历气候危机的影响。“科学是很明确、清楚的，我们必须立即行动保护我们的社区和地球。”

NASA 数据分析显示，热带太平洋东部的海洋温度特别“温暖”，高海面温度促成了 7 月创纪录的高温 —— 而这也是 2023 年 5 月起“厄尔尼诺现象”的表现，预计厄尔尼诺现象的最大影响将会于 2024 年 2 月、3 月和 4 月出现。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。