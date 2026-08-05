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华为 MateBook Pro 升级麒麟 X90 Plus 处理器：40W 性能释放，9999 元起

2026/8/5 16:58:45 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 8 月 5 日消息，在今日的发布会上，华为连发三款旗舰级鸿蒙电脑，其中新款 Matebook Pro 从麒麟 X90 升级到了麒麟 X90 Plus 处理器，可提供 40W 强劲性能释放。但截至IT之家发稿并未上架华为商城和京东等平台。

  • 24GB + 512GB 版本：9999 元

  • 24GB + 1TB 版本：11499 元

  • 24GB + 1TB 柔光版：12499 元

  • 32GB + 1TB 柔光版：13999 元

华为 MateBook Pro 重量仅 970g，厚度为 13.5mm，是全球首款 1.8mm 高键程键盘轻薄本；采用全新一代华为“云隼”架构，包含低晶铝键盘底板、元器件减重工艺和主板线路镂空设计。‏

Drawing 8

‏‏MateBook Pro 搭载一块 14.2 英寸 3.1K 柔性 OLED，屏幕比例 3:2，刷新率 120Hz，峰值亮度 1000nits。MateBook Pro 还提供云晰柔光屏的版本，采用纳米蚀刻工艺，环境光干扰下降 99%。

MateBook Pro 是全球首款支持星闪技术的电脑，配备星闪精确查找，遗落不怕丢，关机也能找‏‏；‏‏支持‏‏手眼‏‏同行‏‏，配有小艺智慧按键，AI 功能融合华为盘古和 DeepSeek 大模型，支持鸿蒙生态互融‏‏；‏‏续航方面‏‏可‏‏连续使用 10.2 小时，配有 140W 超级快充和 66W 反向超级快充。

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关键词：华为MateBook Pro

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