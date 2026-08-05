798g 华为最轻鸿蒙电脑 Matebook Pro S 发布：搭载麒麟 XE90，起售价 7999 元

IT之家 8 月 5 日消息，在今日的发布会上，华为连发三款旗舰级鸿蒙电脑，其中 Matebook Pro S 主打极致便携，整机重量仅 798 克，厚度为 11.9 毫米，号称“全球最轻 14 英寸全金属笔记本”。

Matebook Pro S 基础版：

16+512GB 版本：7999 元

24+512GB 版本：8999 元

24GB+1TB 版本：10499 元

Matebook Pro S 柔光版：

24+512GB 版本：9999 元

Matebook Pro S 防窥版：

24+512GB 版本：10299 元

24GB+1TB 版本：11799 元

Matebook Pro S 典藏版：

32GB+1TB 版本：14999 元

机身设计上，MateBook Pro S 采用镁锂合金材质，依托华为自研云隼架构，通过材料、工艺与结构三维度实现系统性减重。

机身采用首创榫卯一体化工艺，整机外部无一颗外露螺丝，抗变形能力提升 500%。该机提供仲夏紫、晨曦黄、烟云灰、丝绒白、羽砂黑五款配色。

不同版本重量略有差异，标准版与防窥版为 798g，柔光版为 805g，典藏版为 825g。

屏幕方面，MateBook Pro S 搭载 14.2 英寸柔性 OLED 全面屏，分辨率为 3.1K（3120×2080），支持 120Hz 刷新率，局部峰值亮度达 1600 尼特，对比度 2000000:1。

该机首发业界首款“灵盾防窥屏”，首创“一区双像素”设计 —— 在一个像素区域内集成防窥与共享两套独立发光像素，切换时分辨率、色彩、亮度均不妥协。机身右侧设有独立“隐私屏”开关，可一键切换。

核心配置上，MateBook Pro S 首发搭载麒麟 XE90 高能效 PC 处理器。相比前代麒麟 X90，该芯片单核性能提升 23%、能效提升 25%、NPU 性能提升 40%。其散热系统配备 3mm 超薄金刚铝风扇（102 片扇叶）及铜钢复合 VC 均热板。得益于此，MateBook Pro S 整机可实现 20W 稳定性能释放。

续航方面，MateBook Pro S 内置 54Wh 电池，搭载业内首款 10% 高硅负极电池，能量密度提升 15%，重量降低 10%。官方称本地 1080P 视频连续播放可达 18 小时。

机身配备双 USB-C 3.2 Gen1（5Gbps）接口，均支持 66W 双向超级快充，兼容 SCP / UFCS / PD 等主流快充协议。

华为 MateBook Pro S 是全球首款四天线 Wi-Fi 7+ 轻薄本，搭配自研的智能天线切换算法，实现 360 度无死角的全方位信号覆盖；该机还搭载了华为自研的 WiFi7+ 功能与 EMLSR 专属优化算法，让这台新机在空旷无遮挡的环境下最远可以稳定连接 1000 米外的路由器。

除此之外，华为 MateBook Pro S 还是全球首款支持星闪音频的轻薄本，支持最高 4.6Mbps 的无损音频传输，同时能实现 2.4GHz/5.8GHz 双频自适应切换。

此外，该机预装鸿蒙系统，内置方舟引擎与小艺 AI，支持跨设备无缝流转，WPS 大文件打开速度提升 30%，支持 AI 自动生成会议纪要。

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