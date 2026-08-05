比亚迪日本市场专属纯电 K-Car“海獭”Racco 取得超 700 辆订单

IT之家 8 月 5 日消息，据日经新闻报道，比亚迪 3 日宣布，7 月 28 日上市的日本专属纯电 K-Car“Racco（海獭）”订单量已经突破 700 辆。不过，日本汽车销售行业组织同日公布的数据显示，Racco 上市头 4 天仅计入 125 辆销量。

日本汽车销售协会联合会和全国 K-Car 协会联合会汇总的统计数据显示，7 月日本新车销量同比增长 7% 至 417163 辆，连续 4 个月高于上年同期。

其中，普通汽车销量同比增长 10% 至 276679 辆，连续 4 个月保持增长；K-Car 销量同比增长 2% 至 140484 辆，结束连续 3 个月下滑。

比亚迪解释 Racco 订单量与销量存在差距时称：“125 辆中大部分是经销商登记的试驾车。按照订单计算，目前已经超过 700 辆。”

比亚迪希望 Racco 能在大城市以外的地区打开市场。在拥有多辆汽车的家庭中，K-Car 通常充当主力车辆之外的第二辆车。尤其是在地方，K-Car 早已融入当地居民的生活。比亚迪副总裁刘学亮表示，到了地方，城镇里随处都能看到 K-Car。

专门研究汽车行业的伊藤忠总研高级研究员深尾三四郎表示：“加油站越来越少，而 K-Car 又是农村地区的主要交通工具。K-Car 转向纯电后，很可能会有不错的市场表现。”

截至 2024 财年末，日本约有 27000 座加油站，数量已经比 1994 财年约 60000 座的历史高点减少一半。经营者后继无人、设备老化和人口减少，导致各地加油站接连停业。日本政府统计发现，全国已有 381 个市町村只剩 3 座或更少的加油站，占市町村总数超过 20%。

电动汽车则不同，只要有电，原则上就能补充能源。安装标准家用充电设备大约需要 10 万日元（IT之家注：现汇率约合 4,286 元人民币），利用夜间完成充电，已经足以应付大多数日常出行。

大城市以外地区独栋住宅较多，停车空间也更宽裕，家庭充电条件明显优于大都市圈。比亚迪日本公司因此把地方市场列为门店扩张重点，准备在商圈人口不超过 50 万的地区开设专营 Racco 的小型门店。

按照规划，比亚迪将在 2026 年底把日本门店从目前约 80 家增至 100 家，2027 年底进一步扩大到 120 家。