比亚迪绍兴赛车场 & 自然越野体验中心开业，设 9.5 公里高级越野道、1.6 公里专业赛道

IT之家 8 月 5 日消息，今天（5 日）下午，比亚迪汽车官微宣布，比亚迪绍兴双体验中心正式开放，这也是公司首个赛车场 + 自然山地越野双综合体。

该场地由比亚迪绍兴赛车场、比亚迪自然越野体验中心组成，赛道设置了六大体验区域。

1.6 公里专业赛道

29.6 米悬天沙坡

70 米长可视化浮水航行池

44 米直径低摩擦环形道

模拟冰道

6000 平方米多功能体验区，提供智驾、绕桩、麋鹿测试综合体验

自然越野体验中心占地约 130 万平方米（IT之家注：2000 亩），距绍兴赛车场 3 公里，包含了原生山体、竹林、溪谷等自然景观。同时，其提供了包含全地形教学设施，提供多条路线。

探索道：3.5 公里（不含下山径，下同），节奏舒缓

初级道：4.5 公里，体验山路坡道转弯技巧

中级道：5.2 公里，融入越野元素

高级道：9.5 公里，连续陡坡急弯

大师道：9.1 公里，终极地形挑战

溯溪道（待解锁）

去年 9 月，比亚迪品牌及公关处总经理李云飞透露，公司计划首批投资 50 个亿，在合肥、郑州（去年已开业）、绍兴等全国很多地方建设全地形的专业的赛车场，让好技术、好体验都能人人可享。其中，比亚迪郑州全地形赛车场涵盖了从直线加速到越野攀爬，还有浮水航行、沙漠冲坡等特色地形，还打造了世界上最高最大的冲沙测试场，并获得吉尼斯世界纪录。