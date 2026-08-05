中汽协自动驾驶汽车产业发展联席会启动成立

IT之家 8 月 5 日消息，据中国汽车工业协会（简称“中汽协”）今日消息，7 月 21-23 日，由中国汽车工业协会主办的第 16 届中国汽车论坛在上海嘉定举办。论坛期间，中国汽车工业协会正式宣布启动成立“自动驾驶汽车产业发展联席会”（简称“联席会”），并举行成立启动仪式。

启动仪式上，中国汽车工业协会表示，联席会将坚持“以安全为底线，以创新为动力，以协同促发展”，与行业各方携手，共同推动我国自动驾驶产业安全、有序、规模化发展，为建设汽车强国、培育新质生产力贡献产业力量。

中汽协表示，自动驾驶是汽车产业智能化转型的核心方向，也是“AI+ 汽车”融合落地的典型物理 AI 应用场景，正推动汽车行业迈入全新发展阶段。“十五五”时期，是我国自动驾驶从技术验证迈向规模化应用的关键窗口期。随着 L3 级自动驾驶准入和上路通行试点持续推进，L4 级自动驾驶在特定场景加快探索，产业发展迫切需要进一步加强政策协同、技术协同、场景协同和产业链协同，系统解决法规标准、安全责任、数据合规、测试验证和商业模式等共性问题。

IT之家从公告获悉，联席会将在政府领导和行业专家指导下，汇聚整车企业、自动驾驶解决方案商、芯片与传感器企业、软件与通信企业、测试认证机构、高校及科研院所等各方力量，建立跨领域、跨主体、跨产业链的常态化协同机制。

联席会将聚焦重大问题研究、政策诉求协调、关键技术协同、重点场景推进和产业生态建设等任务，架起政府与产业、企业与企业之间的桥梁，携手行业各方推动我国自动驾驶汽车产业安全、有序、规模化发展。

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