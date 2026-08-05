迪士尼 2026 财年第三财季归母净利润 26.38 亿美元，同比下降 49.87%

IT之家 8 月 5 日消息，迪士尼今日发布 2026 财年（2025 年 10 月 1 日～2026 年 9 月 26 日）第三财季（2026 年 4 月 1 日～2026 年 6 月 27 日）报告：

营业总收入 ：252.48 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1707.51 亿元人民币），同比增长 7%

归母净利润 ：26.38 亿美元（现汇率约合 178.41 亿元人民币），同比下降 49.87%

经营现金流 ：48.66 亿美元（现汇率约合 329.08 亿元人民币），同比增长 33%

自由现金流 ：30.72 亿美元（现汇率约合 207.76 亿元人民币），同比增长 63%

基本每股收益 ：1.52 美元（现汇率约合 10.28 元人民币），同比下降 47.95%

稀释每股收益：1.51 美元（现汇率约合 10.21 元人民币），同比下降 48%

迪士尼表示，公司继续维持 2026 财年的盈利预期，预计全年调整后每股收益将在不考虑第 53 周影响的情况下增长约 12%，若包含第 53 周影响，则预计增长约 16%。此外，公司目前预计 2026 财年股票回购规模至少达到 90 亿美元。

从业务板块来看，娱乐业务（Entertainment）、体育业务（Sports）以及体验业务（Experiences）均贡献了季度收入。其中，娱乐业务第三季度收入为 113.45 亿美元，同比增长 6%；体育业务收入为 45 亿美元，同比增长 4%；体验业务收入为 99.68 亿美元，同比增长 10%。

利润方面，娱乐业务分部营业利润达到 16.8 亿美元，同比增长 64%；体育业务分部营业利润为 8.58 亿美元，同比下降 17%；体验业务分部营业利润为 30.17 亿美元，同比增长 20%。整体分部营业利润达到 55.55 亿美元，同比增长 21%。

在流媒体业务方面，迪士尼娱乐业务中的订阅视频点播（SVOD）收入同比增长 11%，达到 55.32 亿美元。其中订阅收入同比增长 15%，广告收入同比增长 3%。该业务第三季度营业利润为 7.12 亿美元，高于去年同期的 3.29 亿美元。迪士尼表示，2026 财年全年娱乐 SVOD 营业利润率预计将保持在两位数水平。

内容方面，迪士尼表示，《玩具总动员 5》于 6 月 19 日上映后，全球票房已经超过 10 亿美元，使《玩具总动员》系列累计全球票房超过 40 亿美元。该影片上线后也进一步推动了 Disney+ 上的相关内容消费，目前该系列影片在 Disney+ 上的累计观看时长超过 20 亿小时。

迪士尼还提到，《穿普拉达的女王 2》在国际市场表现较好，而《星球大战：曼达洛人与古古》以及真人版《海洋奇缘》的票房表现低于公司的此前预期。不过，公司表示，这些系列内容仍通过影院之外的渠道创造价值，包括主题公园体验和商品销售。

针对 Disney+ 的发展，迪士尼表示，未来三年计划将 Disney+ 本土原创剧集数量大约提升至目前的三倍，以吸引更多国际用户并降低用户流失率。公司同时继续扩展体育内容布局，通过 ESPN 服务吸引体育用户，并计划从今年秋季开始，为 Disney+ 用户提供更多体育赛事内容。

此外，迪士尼宣布与 TikTok 达成合作协议，将创作者内容引入 Disney+，通过精选用户创作内容形成新的内容展示方式。迪士尼表示，该合作将为 Disney+ 提供更多创作者内容来源，同时帮助用户发现相关内容。

主题公园和消费产品业务方面，迪士尼体验业务第三季度收入同比增长 10%，其中全球主题公园及相关业务收入增长主要受到游客数量和消费增长推动。公司表示，全球体验业务收入增长约由游客数量增长 6% 以及价格因素增长 3% 共同推动。美国本土主题公园游客人均消费同比增长 4%。

消费产品方面，《玩具总动员 5》和《星球大战：曼达洛人与古古》相关商品销售推动消费产品收入同比增长 7%。迪士尼表示，美国本土主题公园、迪士尼邮轮、消费产品以及巴黎迪士尼乐园业务的增长，抵消了亚洲主题公园业务的疲软表现，公司预计亚洲主题公园业务压力将在第四季度持续存在。

资本运作方面，迪士尼表示，公司已同意向共同持有人赫斯特集团（Hearst Corporation）旗下关联公司出售其持有的 A+E Global Media 50% 股份，预计获得约 12 亿美元现金收入，并计划将相关资金用于股票回购。公司同时表示，将从 2027 财年第一季度开始，将部分消费产品业务从体验部门调整至娱乐部门，以进一步贴近内容 IP 创造和商业化环节。

对于未来季度表现，迪士尼预计 2026 财年第四季度总分部营业利润约为 49 亿美元，其中第 53 周因素预计贡献约 6 亿美元。公司预计体验业务全年分部营业利润增长将达到此前预期区间的高端水平，同时娱乐业务全年分部营业利润预计保持两位数增长。

迪士尼首席执行官乔什 · 达马罗（Josh D’Amaro）和首席财务官休 · 约翰斯顿（Hugh Johnston）在财报中表示，公司第三季度业绩体现了持续推进业务战略的成果，并对剩余财年保持积极预期。

AI 解读 本次财报营收、总分部营业利润均超出迪士尼此前指引，调整后 EPS 实现同比增长，整体业绩符合市场预期。 本次财报亮点 营收稳健增长 ：2026 财年第三财季实现营收 252.48 亿美元（现汇率约合 1707.51 亿元人民币），同比增长 7%；总分部营业利润达到 55.55 亿美元（现汇率约合 375.68 亿元人民币），同比增长 21%。

各板块均实现增长 ：Entertainment 板块营收增长 6%，营业利润大幅增长 64%；Experiences 板块营收增长 10%，营业利润增长 20%，其中主题公园 admission 收入增长 9%，度假业务收入增长 17%，增长动能充足。

流媒体业务盈利显著提升 ：Entertainment SVOD 营业利润达到 7.12 亿美元（现汇率约合 48.15 亿元人民币），同比增长超 100%，SVOD 营业利润率达到 12.9%，盈利改善明显。

ESPN 在 NBA 和 NHL 季后赛带动下，收视率同比翻倍，6 月数字端触达近 2.3 亿美元（现汇率约合 15.55 亿元人民币） 独立用户，覆盖超 80% 美国互联网用户，用户影响力持续提升。 未来展望与指引 2026 财年调整后 EPS 增长预期：不含 53 周影响约为 12%，包含 53 周影响约为 16%。

预计 2026 财年第四季度总分部营业利润约为 49 亿美元（现汇率约合 331.38 亿元人民币），53 周将贡献约 6 亿美元（现汇率约合 40.58 亿元人民币）。

2026 财年股票回购规模目标上调至至少 90 亿美元（现汇率约合 608.66 亿元人民币）。

2027 财年调整后 EPS 预计将实现两位数增长（不含 53 周影响）。

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