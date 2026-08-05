网易《漫威争锋》大幅瘦身，下一轮更新 PC、主机版分别暴减 40GB、15GB

IT之家 8 月 5 日消息，据外媒 VGC 今天（5 日）报道，网易游戏宣布，团队 PvP 超级英雄射击游戏《漫威争锋》将在下一次更新中大幅“瘦身”，PC 版安装体积预计减少约 40GB，PS5 和 Xbox Series X/S 版本则将减少约 15GB。

《漫威争锋》第 9.5 赛季将于 8 月 7 日上线。网易游戏将重新处理游戏纹理，通过大规模压缩显著降低各平台版本的文件体积。据悉，文件体积缩减主要依靠纹理压缩，但画面细节和视觉效果不会受到影响。

创意总监光光在第 9.5 赛季详细说明了安装体积优化方案。

《漫威争锋》的宇宙随着每个赛季不断扩张，游戏文件也越来越大。不断扩展的时空宇宙难免会带来这种问题，但我们的技术团队一直在努力寻找解决办法。

第 9.5 赛季将彻底调整纹理压缩方式，同时不会牺牲任何画面精度。游戏占用的硬盘空间将大幅减少，PC 版预计缩减约 40GB，PS5 和 Xbox 版则预计缩减 15GB。

由于所有资源都需要重新打包，第 9.5 赛季的首次更新会比平时更大，但更新完成后的总体安装体积将明显减小。