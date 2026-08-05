三星和 SK 海力士 CEO 被韩国股东团体起诉：发奖金这么大的事都没批准，警方已展开调查

IT之家 8 月 5 日消息，据韩媒《朝鲜日报》今日报道，韩国京畿（IT之家注读音：jī）道南部地方警察厅正在调查一起案件，该案中，一个股东团体对三星电子和 SK 海力士的 CEO 提起诉讼，指控他们涉嫌违反与绩效奖金支付相关的信任义务。

京畿道南部地方警察厅将三星电子联席 CEO 全永铉和卢泰文涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚法》的案件，以及 SK 海力士 CEO 郭鲁正的案件，分别交由其第一和第二调查部门负责调查。

此前，该股东团体于 7 月 22 日提交了一份投诉，声称这两家公司的管理人员建立了一种结构，在与工会进行绩效奖金谈判期间不正当地挪用公司资产，构成了违反信托义务的行为。

IT之家从报道获悉，该股东团体认为，绩效奖金不应由劳资双方集体谈判决定，而应经股东大会批准。他们还声称，将固定比例的营业利润与绩效奖金挂钩可能存在违法行为。

此外，该团体还提交了另一份投诉，指控韩国雇佣劳动部长金荣训滥用职权、妨碍行使权利和胁迫。他们的理由是，韩国政府不当干预了三星电子与其工会在 5 月份达成的绩效奖金临时协议。

警方计划审查这些指控，并核实事实和法律方面的情况。

综合IT之家此前报道，根据 5 月达成的薪资协议，三星将发放相当于经营业绩收益 10.5% 的半导体专项绩效奖金。SK 海力士则实行利润分享制度，将半导体部门营业利润的 10% 分配给员工作为奖金。