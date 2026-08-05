Uber 2026 财年半年报归母净利润 26.57 亿美元

IT之家 8 月 5 日消息，Uber今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）半年报（2026 年 1 月～2026 年 6 月）及第二财季（2026 年 4 月～2026 年 6 月）报告：
-
营业总收入：273.94 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1852.64 亿元人民币）
-
归母净利润：26.57 亿美元（现汇率约合 179.69 亿元人民币）
-
经营现金流：52.13 亿美元（现汇率约合 352.55 亿元人民币）
-
自由现金流：50.78 亿美元（现汇率约合 343.42 亿元人民币）
-
基本每股收益：1.30 美元（现汇率约合 8.79 元人民币），同比下降 13.33%
-
稀释每股收益：1.29 美元（现汇率约合 8.72 元人民币），同比下降 11.64%
-
营业总收入：141.91 亿美元（现汇率约合 959.73 亿元人民币），同比增长 12%
-
归母净利润：23.94 亿美元（现汇率约合 161.90 亿元人民币），同比增长 77%
-
经营现金流：28.62 亿美元（现汇率约合 193.56 亿元人民币），同比增长 12%
-
自由现金流：27.92 亿美元（现汇率约合 188.82 亿元人民币），同比增长 13%
-
基本每股收益：1.18 美元（现汇率约合 7.98 元人民币），同比增长 81.54%
-
稀释每股收益：1.17 美元（现汇率约合 7.91 元人民币），同比增长 85%
2026 财年半年报
2026 财年第二财季
AI 解读
本次 2026 财年上半年财报，营业收入为 273.94 亿美元（现汇率约合 1852.64 亿元人民币） ，归母净利润为 26.57 亿美元（现汇率约合 179.69 亿元人民币） ，整体核心数据符合市场预期。
财报亮点
用户规模持续增长，月度活跃平台消费者（MAPCs）达到 2.08 亿美元（现汇率约合 14.07 亿元人民币） ，同比增长 16% ；出行订单量达到 38.67 亿美元（现汇率约合 261.52 亿元人民币） ，同比增长 18% ，用户体量和活跃度持续提升
总预订量（Gross Bookings）达到 580.22 亿美元（现汇率约合 3923.99 亿元人民币） ，同比增长 24% ，剔除汇率影响同比增长 22%，平台规模持续扩张
Non-GAAP 准则下，营业利润达到 21.43 亿美元（现汇率约合 144.93 亿元人民币） ，同比增长 40% ；Non-GAAP 每股收益达到 0.81 美元（现汇率约合 5.48 元人民币） ，同比增长 35% ，盈利水平持续提升
调整后 EBITDA 达到 28.19 亿美元（现汇率约合 190.65 亿元人民币） ，同比增长 33% ，经营盈利能力持续改善
经营活动现金流净额达到 28.62 亿美元（现汇率约合 193.56 亿元人民币） ，同比增长 12% ；自由现金流达到 27.92 亿美元（现汇率约合 188.82 亿元人民币） ，同比增长 13% ，现金流表现优异
未来展望
对于 2026 财年第三季度，公司预计：
总预订量预计在 582.5 亿美元（现汇率约合 3939.41 亿元人民币） 到 602.5 亿美元（现汇率约合 4074.67 亿元人民币） 之间，同比恒定汇率基础上增长 18% 到 22%
Non-GAAP 每股收益预计在 0.84 美元（现汇率约合 5.68 元人民币） 到 0.88 美元（现汇率约合 5.95 元人民币） 之间，同比增长 28% 到 35%
调整后 EBITDA 预计在 28.6 亿美元（现汇率约合 193.42 亿元人民币） 到 29.6 亿美元（现汇率约合 200.18 亿元人民币） 之间
相关阅读：
风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。