Omdia：智能手机需求疲软，推动翻新机用显示面板出货创新高

IT之家 8 月 5 日消息，Omdia 最新《智能手机显示市场洞察》报告显示，手机厂商削减生产计划后，面板行业开始把过剩产能转向翻新智能手机市场，翻新机用显示面板出货量随之快速增长。

存储器价格持续上涨，迫使手机厂商大幅下调产量。Omdia 预计，2026 年新机用显示面板需求将下降 12%。为了消化产能并寻找新的出货渠道，面板厂商正加快开拓翻新机市场。

2026 年第一季度，翻新机用显示面板出货量同比增长 20% 至 2.98 亿片，首次超过同期手机厂商采购的 2.89 亿片。

翻新机市场不仅包括普通消费者维修手机时更换的屏幕，也包括回收手机专业翻新所需的面板，以及售后渠道销售的替换屏。复杂的供应链让最终需求难以准确统计，但面板出货量大幅增长，已经足以说明翻新机市场正在迅速扩张。

新机需求疲软只是推动变化的原因之一。面板工厂前期投资巨大，生产线建成后无法随着市场需求下降迅速收缩产能。与其让生产线闲置，面板厂商更愿意把多余产品投向翻新机市场，以维持产能利用率、分摊固定成本并缓解经营压力。

Omdia 显示业务资深首席分析师郭子骄表示：“对面板厂商来说，翻新市场就像一个蓄水池，可以承接手机厂商需求起伏带来的多余产能，只是没有人知道这个蓄水池究竟有多大。存储器价格上涨已经明显削弱手机厂商对 LCD 和 OLED 面板的需求，供应商因此把更多产品转向翻新市场。受到上述变化推动，翻新手机可以买到的高品质 OLED 替换屏也越来越多。”

IT之家从报告获悉，OLED 面板的增长尤其显著。2026 年第一季度，OLED 在翻新机用显示面板出货量中的占比从一年前的 2% 升至 7%。高品质 OLED 替换屏正加速进入翻新市场，翻新机使用高端显示面板也变得更加普遍。