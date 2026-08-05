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2027 款广汽埃安 AION RT 上市：标配宁德时代电池，9.98 万元起

2026/8/5 19:46:16 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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感谢IT之家网友 風見暉一很宅很怕生 的线索投递！

IT之家 8 月 5 日消息，2027 款埃安 AION RT 今晚上市，新车共计推出 4 款车型，全系标配宁德时代电池，售价 9.98-12.38 万元

  • 550 智享版：9.98 万元

  • 605 智豪版：10.98 万元

  • 710 智豪版：11.98 万元

  • 710 智尊版：12.38 万元

新车核心变化点是引入全新非晶合金电驱，带来更低电耗，实际续航里程表现更佳。CLTC 最大续航提升至 710km。

外观方面，2027 款埃安 AION RT 换装全新半隐藏式门把手，并增加应急拉手；外观整体延续现款车型的设计。

内饰方面，升级软质包覆，并新增耐脏内饰配色。整体依旧搭载 8.88 英寸悬浮式仪表盘与 14.6 英寸中控屏，车机系统为 ADiGO 6.0，增加 CarPlay 互联。

IT之家获悉，新车车身尺寸保持不变，新车长宽高分别为 4865/1875/1520mm，轴距 2775mm；整车风阻系数为 0.208Cd。

辅助驾驶方面，新车取消标配激光雷达，带来新一代端到端智驾辅助大模型，可选装无图城市领航 NOA，标配高速领航和自动泊车功能。新车主动安全还升级倒车 AEB、哨兵模式远程查看、胎压监测、行车记录仪录音等。

动力方面，550 智享版车型最大功率 150kW、最大扭矩 205N·m；605、710 车型最大功率 165kW、最大扭矩 205N·m。

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关键词：宁德时代广汽埃安AION RT

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