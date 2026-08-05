2027 款广汽埃安 AION RT 上市：标配宁德时代电池，9.98 万元起

IT之家 8 月 5 日消息，2027 款埃安 AION RT 今晚上市，新车共计推出 4 款车型，全系标配宁德时代电池，售价 9.98-12.38 万元：

550 智享版：9.98 万元

605 智豪版：10.98 万元

710 智豪版：11.98 万元

710 智尊版：12.38 万元

新车核心变化点是引入全新非晶合金电驱，带来更低电耗，实际续航里程表现更佳。CLTC 最大续航提升至 710km。

外观方面，2027 款埃安 AION RT 换装全新半隐藏式门把手，并增加应急拉手；外观整体延续现款车型的设计。

内饰方面，升级软质包覆，并新增耐脏内饰配色。整体依旧搭载 8.88 英寸悬浮式仪表盘与 14.6 英寸中控屏，车机系统为 ADiGO 6.0，增加 CarPlay 互联。

IT之家获悉，新车车身尺寸保持不变，新车长宽高分别为 4865/1875/1520mm，轴距 2775mm；整车风阻系数为 0.208Cd。

辅助驾驶方面，新车取消标配激光雷达，带来新一代端到端智驾辅助大模型，可选装无图城市领航 NOA，标配高速领航和自动泊车功能。新车主动安全还升级倒车 AEB、哨兵模式远程查看、胎压监测、行车记录仪录音等。

动力方面，550 智享版车型最大功率 150kW、最大扭矩 205N·m；605、710 车型最大功率 165kW、最大扭矩 205N·m。