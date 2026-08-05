全国首个单月破千亿度省份，广东 7 月用电量达 1007.98 亿千瓦时

IT之家 8 月 5 日消息，据第一财经今天（5 日）援引广东电网数据，广东 7 月全社会用电量达到 1007.98 亿千瓦时，成为全国首个单月用电量突破千亿度的省份。今年 1-7 月，该省全社会用电量达到 5722.80 亿千瓦时，同比增长 7.67%。

其中，工业用电是用电量增长的主力。今年 1-7 月，广东第二产业用电量 3283.51 亿千瓦时，同比增长 7.84%。其中，高技术及装备制造业用电量同比增长 8.77%，汽车制造业（18.32%）、专用设备制造业（14.48%）、计算机 / 通信和其他电子设备制造业（10.51%）增速位居前三，新动能持续释放。

同期，广东全省数据中心用电量同比增长 19.76%。作为华南地区唯一的国家数据中心集群，广东韶关用电量自 2025 年以来维持 50% 以上快速增长，今年 1-7 月的同比增速达到 317.9%。

广东电网方面称，目前全省电力运行安全有序、供应充足。

据IT之家此前报道，国家能源局在 7 月 30 日的新闻发布会上披露，7 月初以来，全国出现较大范围持续性高温天气。在经济运行持续向好与高温天气共同驱动下，多地用电需求持续旺盛增长，全国用电负荷三创历史新高，最高达 15.53 亿千瓦，较去年极值增长约 4500 万千瓦。6 月以来，辽宁、江苏、湖北等 15 个省级电网用电负荷累计 32 次创新高。从电力供给看，当前全国各地电力供应形势总体平稳。

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