风避人吹、风随人动、人近风柔：鸿蒙智选 1.5 匹风神之眼空调 2999 → 1499 元

鸿蒙智选 MEIPONT 智能空调风神之眼 S 去年 8 月上市，新品空调支持超一级能效、可提供 860m³/h 风量、支持「星闪」连接技术，首发 2,699 元。

今日华为京东自营旗舰店折后 1,529 元，晒单再返 30 元，折合仅需 1,499 元，支持买贵双倍赔服务：

华为商城同款现售 2449 元：点此查看。

支持京东 10 年售后，官方承诺 10 年免费包修，无需担心售后问题。

内机 + 外机双排纯铜管

支持雷达 AI 人感智能（风避人吹、风随人动、人近风柔）

配稀土压缩机（咨询客服是电子膨胀阀）

升级石墨烯高导热翅片

搭载海思芯片

支持内外机自清洁

据介绍，鸿蒙智选 MEIPONT 智能空调风神之眼采用双核导风板设计、配备 24GHz 毫米波雷达，支持风避人吹、风随人动、人近风柔等效果。

空调支持超一级能效 APF 5.30，用户可通过华为智慧生活 App 实时查看用电量。

该款空调支持 860m³/h 大风量，可实现房间空气 3 分钟循环 1 次；采用超宽扩压风道结构设计，支持 12m 超远送风；采用 Z 字破风移相导流筋设计，支持 18dB(A) 低噪运行。

鸿蒙智选 MEIPONT 智能空调风神之眼还支持鸿蒙智联，可实现小艺语音控制（联动华为手机 / 华为智慧屏 / 智能中控屏 / 鸿蒙座舱）、温湿联动（实时校准温湿度，空调自动调冷暖、除湿）、睡眠联动（与华为穿戴设备互通）、离 / 回家联动（感知门锁 / 定位，联动华为手机 / 鸿蒙座舱）等功能。

另外，该款空调支持「星闪」技术的智能空调，支持无网可控，可实现星闪直连手机操控和极速配网功能。另外，该空调还支持十年免费保修、OTA 升级、-35℃ 低温制热 / 60℃ 高温制冷功能。

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