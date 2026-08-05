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谷歌首款追踪器 Pixel Tag 曝光：对标苹果 AirTag，欧洲售价 34.99 欧元

2026/8/5 20:30:33 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 8 月 5 日消息，爆料者 @billbil_kun 今日透露，谷歌首款自有品牌的蓝牙追踪器“Google Pixel Tag”将于 8 月 12 日正式发布，欧洲售价为 34.99 欧元（IT之家注：现汇率约合 272.5 元人民币）。

该产品将与 Pixel 11 系列手机及 Pixel Watch 5 在同场活动中亮相。

科技媒体 9to5Google 曾于 7 月 31 日在一家斯洛文尼亚分销商的产品页面上发现了该产品，并获取了其官方渲染图。

根据商品页面信息，Pixel Tag 将支持谷歌的“查找我的设备”（Find My Device）网络，型号为 GA12506，配色名称为“Fog Light”（雾光白）。

从外观上看，Pixel Tag 采用了类似三星 Galaxy SmartTag 2 的长圆形设计，但机身未预留任何挂绳孔或钥匙孔。这意味着用户可能需要像苹果 AirTag 那样，通过购买专用的保护壳或钥匙扣配件来将其固定在物品上。

在功能方面，Pixel Tag 内置扬声器，可用于近距离查找。不过，关于这款追踪器是否支持 UWB（超宽带）技术目前仍悬而未决。如果 Pixel Tag 不支持 UWB，在与同样售价 35 欧元左右的苹果 AirTag 的竞争中可能会处于劣势。

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关键词：Pixel TagAirTag谷歌

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