Netflix 旗下 FIFA 官方世界杯游戏开发商裁掉 85% 员工，消息称“全员解散”

IT之家 8 月 5 日消息，据外媒 VGC 今天（5 日）晚间报道，负责开发 Netflix 足球游戏《FIFA 世界杯：首发版》的 Refactor Games 被曝遭遇大规模裁员，绝大多数员工已经离职，工作室甚至可能全员解散。晚些时候，Refactor Games 创始人内森 · 伯巴透露，工作室已经裁掉 85% 的员工。

据IT之家了解，Refactor Games 开发的《FIFA 世界杯：首发版》于 6 月 11 日上线。游戏仅面向 Netflix 订阅用户提供，玩家可以直接在电视上串流游玩，并把手机当作控制器。

然而，《FIFA 世界杯：首发版》上线后口碑惨淡，还被质疑为了赶上现实中的 FIFA 世界杯揭幕战而仓促完工。

另外据 Game Developer 报道，多名 Refactor Games 开发人员近日在领英发文，证实自己与团队其他成员一同遭到裁员。

游戏艺术总监巴克利 · 尚特尔写道：“看来我又得开始找工作了。我们刚为 Netflix 推出 FIFA 世界杯游戏，Delphi 便直接叫停了 Refactor Games。整个工作室今天都被裁掉了。谁要是想招人的话，我可以帮忙联系一批非常出色的同行。”

产品设计师兼 UI 美术师维克托 · 德尔卡斯蒂略称，游戏上线后，工作室失去了资金支持，最终被迫关闭。“作为 UI 美术师，Refactor Games 开发团队是我合作过最优秀的团队，没有之一。每个人都才华出众，而且待人友善，两种品质同时具备并不常见。我们为 Netflix 做完游戏后，工作室母公司便撤回了资金，包括我在内的整个团队随后就被裁了。”

美术师约瑟夫 · 奇维塔特写道：“游戏登陆 Netflix 几个月后，Refactor Games 整个工作室都被裁掉了。由于下一项目的资金被取消，包括我在内的各部门许多优秀员工都失去了工作。”

游戏上线一周前，Netflix 曾在 6 月初发布新闻稿称：“‘首发版’只是我们的‘开球’，游戏今后还会不断发展。”随着开发团队遭到解散，Netflix 是否已经放弃持续更新和完善游戏的计划，目前仍不得而知。