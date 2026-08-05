Cloudflare 宣布推出开源“Cloudflare OS”：面向 AI 智能体和企业工作的开放平台

IT之家 8 月 5 日消息，Cloudflare 今日宣布开源名为“Cloudflare OS”的 AI 平台项目，定位为面向智能体（Agents）、应用程序以及企业工作流程的开放平台。

不过，该项目并不是传统意义上的操作系统，而是一套用于组织内部 AI 协作和任务执行的基础平台。

Cloudflare 表示，Cloudflare OS 目前已经在公司内部使用。该平台从浏览器中的对话交互开始，与常见 AI 工具类似，但不同之处在于，每次对话都会基于企业自行整理的知识、技能和工作环境展开。

根据 Cloudflare 介绍，用户可以为工作空间设定目标，平台能够调用组织已有的数据、工具以及知识资源完成相关任务。原本以聊天形式开始的操作，可以进一步转变为文档、应用程序或持续运行的工作流程。

Cloudflare OS 主要由三部分组成。第一部分是基于企业自定义上下文和技能的智能体工作空间，其中包含隔离运行环境，允许 AI 智能体编写并执行代码。

第二部分是新的安全与治理框架，用于确保智能体能够安全访问企业内部数据和服务。第三部分则是个人化、可修改的应用平台，用户可以创建、共享并持续调整自己构建的应用。

Cloudflare 强调，虽然该项目使用了“OS”这一名称，但其含义不同于传统操作系统。Cloudflare OS 一方面被描述为帮助企业安全使用 AI 提升生产效率的“企业操作系统”，另一方面也被视为用于管理 AI 工作负载的基础平台，类似传统操作系统管理计算资源的方式。

该项目目前已经在 GitHub 上开源，名称为 cloudflare-os，采用 Apache 2.0 开源许可证。IT之家附 GitHub 地址：

https://github.com/cloudflare/cloudflare-os

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