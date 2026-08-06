西部数据 2026 财年年报归母净利润 92.98 亿美元，同比增长 481%

IT之家 8 月 6 日消息，西部数据今日发布 2026 财年（2025 年 6 月 28 日～2026 年 7 月 3 日）年报及第四财季（2026 年 4 月 4 日～2026 年 7 月 3 日）报告：
-
营业总收入：129.19 亿美元（IT之家注：现汇率约合 873.70 亿元人民币），同比增长 36%
-
毛利润：63.11 亿美元（现汇率约合 426.81 亿元人民币），同比增长 70.94%
-
毛利率：48.9%，同比增长 10.1 个百分点
-
归母净利润：92.98 亿美元（现汇率约合 628.82 亿元人民币），同比增长 481%
-
经营现金流：39.29 亿美元（现汇率约合 265.72 亿元人民币），同比增长 132.35%
-
自由现金流：35.11 亿美元（现汇率约合 237.45 亿元人民币），同比增长 145.18%
-
基本每股收益：26.92 美元（现汇率约合 182.06 元人民币），同比增长 483.95%
-
稀释每股收益：24.28 美元（现汇率约合 164.20 元人民币），同比增长 445.62%
-
资产负债率：36.21%，同比下降 24.15 个百分点
-
营业总收入：37.47 亿美元（现汇率约合 253.41 亿元人民币），同比增长 44%
-
毛利润：20.28 亿美元（现汇率约合 137.15 亿元人民币），同比增长 90.07%
-
毛利率：54.1%，同比增长 13.1 个百分点
-
归母净利润：31.95 亿美元（现汇率约合 216.08 亿元人民币），同比增长 1215%
-
经营现金流：13.89 亿美元（现汇率约合 93.94 亿元人民币），同比增长 86.19%
-
自由现金流：12.81 亿美元（现汇率约合 86.63 亿元人民币），同比增长 89.78%
-
基本每股收益：9.13 美元（现汇率约合 61.75 元人民币），同比增长 1204.29%
-
稀释每股收益：8.21 美元（现汇率约合 55.52 元人民币），同比增长 1125.37%
-
资产负债率：36.21%，同比下降 24.15 个百分点
2026 财年年报
2026 财年第四财季
AI 解读
本次财报 129.19 亿美元（现汇率约合 873.70 亿元人民币） 营收、92.98 亿美元（现汇率约合 628.82 亿元人民币） 归母净利润均大幅超出市场预期，净利润同比增速达 481%，表现亮眼。
财报核心亮点
全年营收达到 129.19 亿美元（现汇率约合 873.70 亿元人民币），同比增长 36%；GAAP毛利率提升至 48.9%，较去年同期明显扩张；归母净利润达到 92.98 亿美元（现汇率约合 628.82 亿元人民币），同比大增 481%，业绩实现爆发式增长。
第四财单季度营收 37.47 亿美元（现汇率约合 253.41 亿元人民币），同比增长 44%；GAAP毛利率 54.1%，Non-GAAP毛利率 54.4%；GAAP摊薄每股收益 8.21 美元（现汇率约合 55.52 元人民币），Non-GAAP摊薄每股收益 3.56 美元（现汇率约合 24.08 元人民币）；经营活动现金流净额 13.89 亿美元（现汇率约合 93.94 亿元人民币），自由现金流达到 12.81 亿美元（现汇率约合 86.63 亿元人民币），现金流表现稳健。
公司董事会宣布派发每股 0.15 美元（现汇率约合 1.01 元人民币） 现金股息，彰显对未来现金流的信心。
未来展望
公司预计 2027 财年第一财季营收同比增长 42% 至 49%，预期营收中点为 41 亿美元（现汇率约合 277.28 亿元人民币），Non-GAAP毛利率预期为 55.5%，Non-GAAP每股收益预期为 4 美元（现汇率约合 27.05 元人民币）。公司管理层表示，随着全球数据创造持续加速，对需求持续性保持信心，凭借规模、技术领导力和运营纪律，有望抓住长期数据增长机遇，为股东创造价值。
相关阅读：
风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。