揪出导致应用变慢根源，微软 Win11 性能分析工具测试接入 AI

IT之家 8 月 6 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（8 月 5 日）发布博文，报道称微软正在测试在 Windows Performance Analyzer（WPA）接入 AI，借助 MCP 让开发者分析 Windows 11 性能问题。

IT之家注：Windows Performance Analyzer 是微软用于分析 Windows 性能问题的工具，可查看跟踪数据、进程、调用栈、CPU 活动、磁盘活动、内存活动和调度行为。开发者通常用它判断系统卡顿、响应延迟或性能倒退的原因。

微软表示 WPA 是分析 PC 性能的重要工具之一，服务微软工程师、第三方开发者和 OEM 合作伙伴，用于判断 PC 运行缓慢或异常的原因。

IT之家注：原图分辨率偏低，暂未找到更高分辨率版本

开发者目前需要手动查看包括表格、进程、调用栈等内容，才能回答“为什么这台 PC 变慢”这类问题。通过集成 AI 后，开发者可以使用 GitHub Copilot 等 AI 工具询问性能问题，例如 CPU 为什么飙升、磁盘被什么占用、调度为什么异常等。

启用 WPA MCP 后，开发者可以在 WPA 跟踪分析流程中使用 GitHub Copilot CLI。开发者不必逐项查看图表和表格，可以用自然语言询问问题来源，并让 AI 生成分析摘要。

报道称，微软已在内部使用 WPA 的 AI 工具调查 Windows 性能问题。该集成也可帮助应用、驱动和硬件开发者识别输入延迟、性能回退、CPU 活动、内存活动、调度问题以及其他异常。

开发者可以在 WPA 中询问某次变慢是否由 CPU 资源不足、磁盘活动、内存压力、分页或驱动引发，AI 会基于 WPA 数据给出分析。

除 AI 性能分析工具外，微软还在优化 Windows 11 及其应用的内存占用，从而改善 8GB 及以上内存的设备的运行表现。