CEO 试驾后体验不佳，奥迪 Q9 最终放弃电子车门把手改用传统方案

IT之家 8 月 6 日消息，奥迪 Q9 是该品牌目前最豪华、科技配置最丰富的车型，因此奥迪设计师认为，它理应配备一套足够高级的车门把手。不过，一次试驾让奥迪 CEO 得出了一个结论：有时候，传统设计反而才是更好的选择。

奥迪 CEO 格诺特 · 德尔纳（Gernot Döllner）向媒体透露，这款旗舰 SUV 最初计划采用电子车门把手，而不是传统机械式把手。但在车辆开发后期亲自驾驶测试后，德尔纳认为，这种设计在日常使用中的体验感和实用性并不如传统方案。

据报道，最初版本的 Q9 车门把手方案采用了集成在车门顶部的小型触控式翼片设计。用户无需拉动实体把手，只需触碰翼片上的感应区域，系统便会启动电控机械装置解锁车门。

德尔纳表示，未来奥迪某款不同细分市场的欧洲车型仍会采用类似方案。但他认为，这种设计并不适合品牌旗下尺寸最大的 SUV。

“我们曾经有一个创新性的车门把手方案，但在最终测试驾驶时，我们发现，它确实很有创新性，但从客户角度来看，它的体验反而不如传统车门把手。”德尔纳解释道，“我们非常幸运，最终还有机会进行调整。”

他补充称，中国决定禁止此类车门把手的政策变化与这一调整几乎同时发生，但并不是奥迪改变设计的主要原因。

德尔纳表示，自己“非常自豪”最终采用了传统车门把手。他认为，购买大型豪华 SUV 的消费者更在意可靠、扎实的使用体验，而不是展示一些炫酷但可能影响便利性的科技功能。

毕竟，当用户戴着手套开门、手里拎着购物袋，或者正在把孩子安置到儿童安全座椅中时，并不是体验未来感触控门把手缺点的理想场景。

真正令人意外的是，奥迪似乎是在车辆开发非常晚期才做出了这一决定。

“通常情况下，更换车门把手需要两年时间，但我们的车身工程团队表现非常出色，而且我们也有一点幸运，因为从空间布局来看，这次调整最终能够实现。”奥迪 CEO 表示。

不过，即使 Q9 放弃了看似更前卫的电子门把手，该车在其他方面依然拥有大量科技配置。奥迪全新的旗舰 SUV 配备电动开启车门、超大尺寸全景玻璃车顶，以及创新的曲面 OLED 尾灯。

定位高于 Q7 的 Q9，将与宝马 X7 和梅赛德斯-奔驰 GLS 展开直接竞争，并提供六座和七座布局选择。

据IT之家了解，欧洲市场的 Q9 将搭载一台 3.0 升直列六缸柴油发动机，最大功率为 295 马力（299 PS）；美国市场车型则配备 2.9 升双涡轮增压 V6 汽油发动机，最大功率达到 429 马力（435 PS）。更高性能版本 SQ9 则搭载 4.0 升双涡轮增压 V8 发动机，最大功率达到 591 马力（599 PS）。