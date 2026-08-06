30 岁“蜘蛛侠”演 20 岁 Telemachus，诺兰解释《奥德赛》电影选角霍兰德原因

IT之家 8 月 6 日消息，媒体 Polygon 昨日（8 月 5 日）发布博文，分享了《奥德赛》幕后书籍相关图片，克里斯托弗 · 诺兰（Christopher Nolan）在书中介绍了选择汤姆 · 霍兰德（Tom Holland）出演的原因。

该书全名为《Filming the Odyssey: Inside the Making of Christopher Nolan's Modern Epic》，计划于 8 月 25 日出版发行，该媒体提前分享了其中图书截图，重点描述了《奥德赛》电影的选角工作。

IT之家援引博文介绍，在《奥德赛》电影中，马特 · 达蒙（Matt Damon）饰演 Odysseus；而安妮 · 海瑟薇（Anne Hathaway）出演 Penelope。

在为 Odysseus 和 Penelope 的儿子 Telemachus 选角时，诺兰选择了因《蜘蛛侠》系列闻名的汤姆 · 霍兰德（Tom Holland）。

诺兰在书中表示，霍兰德能在角色早期呈现“男孩式热情”，包括对父亲形象和外部局势的理想化理解；随后，他也能表现角色走向成熟和成年，并带出随幻灭感出现的阴暗面。

诺兰还表示，霍兰德当前的人生阶段和职业阶段适合接下这个角色，而且他具备“吸收动作编排、即时调整打斗动作、接受指导”的能力。

在《拍摄奥德赛》的同一章节中，霍兰德对角色提出了自己的见解：

对我来说，饰演 Telemachus，这是一个成长故事。这个故事的内核，是一个年轻人从男孩变成男人。Telemachus 的动机是寻求父亲的认可，同时，他也要保护母亲，并在混乱世界中逐渐认识自己。

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