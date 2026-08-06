报道称欧空局门户网站被托管可疑 PDF，用于推广 IPTV 服务

IT之家 8 月 6 日消息，科技媒体 TorrentFreak 今天（8 月 6 日）发布博文，报道称欧洲航天局的门户网站 Cosmos 近期被发现托管数百份可疑 PDF，用于推广可疑 IPTV 服务。

IT之家查询公开资料，Cosmos 门户网站是专为 ESA 科学理事会各项太空科学任务的用户和科研社群打造的官方综合平台，提供天文学、太阳物理学、行星科学等各项任务的详细资料与进展，背后科学档案数据量已超过 1 PB。

而该媒体调查发现 Cosmos 门户近期被用于托管数百份可疑 PDF。这些文件并非 ESA 官方材料，而是推广可疑 IPTV 服务的广告内容。

IPTV 指通过互联网协议传输电视节目或视频内容的服务。正规 IPTV 通常由授权平台运营，而报道中的“可疑 IPTV”指来源、授权和服务真实性未获确认的订阅广告，可能涉及盗版内容或欺诈风险。

Google 上的 `site:cosmos.esa.int` 检索结果显示，官方内容旁边出现了多份异常文档，包括《Top 10 IPTV Providers Right Now: The Definitive 2026 Rankings》和《Best IPTV Service Provider in the USA 2026…》等标题。

排名第一的结果是一份关于欧洲航天局太空望远镜任务“盖亚计划”的文件，但第三和第四个结果是与“IPTV”相关的 PDF 文件。

TorrentFreak 检查这些 PDF 文件后，暂未显示恶意软件迹象，但它们充当盗版 IPTV 服务广告。相关链接是否兑现承诺尚不清楚，报道建议用户避免访问这些超链接网址。