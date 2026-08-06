华擎 2026 财年半年报归母净利润 8.77 亿新台币

IT之家 8 月 6 日消息，华擎今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）半年报（2026 年 1 月～2026 年 6 月）业绩快报报告：

营业总收入 ：234.75 亿新台币（IT之家注：现汇率约合 48.95 亿元人民币）

毛利润 ：40.17 亿新台币（现汇率约合 8.38 亿元人民币）

毛利率 ：17.11%

归母净利润 ：8.77 亿新台币（现汇率约合 1.83 亿元人民币）

基本每股收益 ：7.10 新台币（现汇率约合 1.48 元人民币）

资产负债率：52.42%

AI 解读 本次披露为华擎 2026 财年上半年业绩快报，暂无公开机构一致预期数据，无法对比预期实现情况。 核心财务数据 上半年实现营业收入 234.75 亿新台币（现汇率约合 48.95 亿元人民币），营业毛利 40.17 亿新台币（现汇率约合 8.38 亿元人民币），毛利率约为 17.11%，归属于母公司业主净利润 8.77 亿新台币（现汇率约合 1.83 亿元人民币），基本每股收益 7.10 新台币（现汇率约合 1.48 元人民币）。

期末总资产为 316.75 亿新台币（现汇率约合 66.04 亿元人民币），总负债为 166.03 亿新台币（现汇率约合 34.62 亿元人民币），资产负债率为 52.42%，财务结构整体稳健。 其他说明 本次业绩快报已通过董事会及审计委员会审议，无其他应披露事项。

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