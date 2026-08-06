统筹 6G 方向：我国成立星地融合（NTN）工作组，华为中兴小米等参与

IT之家 8 月 6 日消息，在工业和信息化部信息通信发展司指导下，我国 IMT-2030（6G）推进组星地融合（NTN）工作组 7 月 30 日在北京正式成立。

IT之家注：NTN 即 Non-Terrestrial Networks，非地面网络，指通过卫星等非地面设施提供通信覆盖的网络系统。

该工作组旨在统筹推进 6G 星地融合网络总体布局，推动卫星通信与地面移动通信的融合发展。NTN 工作组主要承担技术组织协调和产业推动任务。一方面将支撑国内单位参与国际技术标准研制，提升我国在星地融合领域的贡献度；另一方面将统筹推进 6G 星地融合网络布局，推动关键技术研发和产业资源整合。工作范围涵盖卫星空口接入技术、卫星终端技术、星地融合网络技术以及运维与应用技术等方向。

从组织架构看，中国信息通信研究院担任组长单位，中国卫星网络集团有限公司、上海垣信卫星科技有限公司、中国电信、中国移动、中国联通共同担任副组长单位。首批成员涵盖卫星制造、航天科研、通信设备、芯片设计、终端制造等多个领域，包括时空道宇、中国卫通、国电高科、中国空间技术研究院、上海微小卫星工程中心、银河航天等卫星与科研机构，以及华为、中兴通讯、中信科移动、紫光展锐、小米、OPPO、vivo、荣耀、星思半导体等产业链核心企业，基本覆盖了从卫星制造、网络运营到终端芯片的完整链条。

成立会上，组长单位与副组长单位代表围绕 6G 星地融合发展趋势、关键技术与标准研究、试验验证及产业协同等方向进行了交流。与会代表认为，星地融合是 6G 拓展网络覆盖范围、提升泛在连接能力的重要方向，面对卫星通信与地面移动通信加速融合的趋势，应进一步加强顶层设计和跨领域协同。

面向未来，NTN 工作组将围绕三方面开展工作：

一是加强星地融合关键技术研究，密切跟踪 5G-A 及 6G NTN 技术与标准演进趋势；

二是加强试验验证能力建设，持续完善测试验证体系，提升技术评估、产品验证和成果转化服务能力；

三是加强产业链协同，围绕星地融合重点环节开展产业化规范研究，推动上下游需求对接与协同创新。

NTN 工作组将充分发挥 IMT-2030（6G）推进组的平台作用，持续凝聚产业共识，深化产学研用协同创新。