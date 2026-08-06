消息称英伟达急寻中国 AI 基站供应商，与“下一个中际旭创”合作开发 6G 基站

IT之家 8 月 6 日消息，据界面《硬科技头条》今日报道，通信产业链核心人士透露，英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的 6G 基站。

该人士形容，英伟达在找端侧算力的“下一个中际旭创”，因为英伟达认为，算力接下来要从数据中心传输到海量的 AI 终端和用户，最终需要依赖基站的无线传输。

上述人士称，英伟达推动这一项目的节奏“比较紧迫”，希望在 2027 或 2028 年进入试验网。

报道还称，深圳佳贤通信是英伟达正在建立的基站合作方之一，其内部人士确认，英伟达从 2025 年就与公司接触，目前双方正基于英伟达 CUDA 生态合作开发 6G AI-RAN 基站，双方合作已持续半年多。

值得一提的是，英伟达此前已在通信领域进行过投资，比如 2025 年 10 月，英伟达宣布以 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 67.62 亿元人民币）认购诺基亚新股，持股约 2.9%。两家公司还建立了一项战略合作关系，旨在共同开发下一代 6G 移动通信技术。诺基亚表示，将调整其 5G 和 6G 软件以适配英伟达的芯片平台，并将在面向人工智能的网络技术方面展开合作。

今年 2 月，英伟达联合诺基亚、爱立信、T-Mobile、德国电信、软银等企业，提出以开放、软件定义和 AI 原生的平台建设 6G。