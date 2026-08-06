良好开局：三星 Galaxy Z Fold8/Ultra 折叠屏手机预售量同比大增 30%

IT之家 8 月 6 日消息，据彭博社今天（6 日）报道，三星电子透露，新一代折叠屏手机预订开局火热，Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra 和 Galaxy Z Flip8 有望刷新历代 Galaxy Z 系列的预订纪录。

当地时间周三，三星公布的数据显示，Fold8 和 Fold8 Ultra 的预订量较去年同期增长 30%。其中，Fold8 占全部订单近一半。新机尚未正式开售，三星改变折叠屏比例的尝试便已得到不少消费者认可。

美国三星电子移动产品管理高级副总裁德鲁 · 布莱卡德说：“全新机身形态为 Galaxy Z 系列带来了如此强劲的开局，确实令人振奋。我们也很高兴看到折叠屏手机市场继续壮大。”

三款新机将于 8 月 7 日正式发售。三星选择在此时突出预订成绩，是因为几周后便将迎来更强大的竞争对手。苹果计划于 9 月发布外界期待已久的折叠屏 iPhone，其机身形态与 Fold8 相近。

谷歌也计划于 8 月 12 日推出 Pixel 11 Pro Fold，不过机身将更加修长，设计方向接近 Fold8 Ultra。三星则主打 Fold8 更宽、更矮的内屏，认为新比例更适合观看影音内容和阅读电子书。

苹果入局有望显著扩大折叠屏手机市场。目前，折叠屏手机仍只占全球智能手机销量的一小部分，与 Galaxy S26 Ultra 和 iPhone 17 Pro Max 等价格更低的传统直板旗舰相比，市场规模依然有限。

IT之家从报道中获悉，美国折叠屏手机市场此前一直由三星主导，谷歌和摩托罗拉的表现均明显落后。不过，苹果拥有强大的营销能力和庞大的 iPhone 用户群，三星接下来面对的竞争将比以往严峻得多。

Fold8 的热度似乎也在分流自家 Flip 系列的用户。三星表示，与过去几代产品相比，从 Flip 系列转投 Fold8 或 Fold8 Ultra 的用户人数已经增加到三倍以上。

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